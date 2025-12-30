शाहीन शाह अफरीदी चोट के कारण BBL के बाकी मैचों से हुए बाहर, अब T20 वर्ल्ड कप के लिए समय पर होना होगा फिट

BBL 2025-26: पाकिस्तान के तेज़ गेंदबाज़ शाहीन शाह अफरीदी, जो बिग बैश लीग (BBL) 2025-26 सीज़न में ब्रिस्बेन हीट के लिए खेल रहे थे, घुटने की चोट के कारण टूर्नामेंट के बाकी मैचों से बाहर हो गए हैं। पाकिस्तान के वनडे कप्तान को शनिवार, 27 दिसंबर को गाबा में एडिलेड स्ट्राइकर्स के खिलाफ टीम की आखिरी ओवर की जीत के दौरान फील्डिंग करते समय घुटने के कार्टिलेज में चोट लगी थी।

इसके बाद ब्रिस्बेन हीट ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के मेडिकल स्टाफ से संपर्क किया, और यह तय किया गया कि आने वाले T20 वर्ल्ड कप से पहले आगे के इलाज के लिए तेज़ गेंदबाज़ का घर लौटना ही सबसे अच्छा होगा। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में खेला जाना है और PCB ने अभी तक 15-सदस्यीय टीम की घोषणा नहीं की है।

हाल ही में, सेलेक्टर्स ने श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज़ के लिए टीम की पुष्टि की थी, और उस समय, शाहीन, बाबर आज़म और हारिस रऊफ का नाम टीम में नहीं था क्योंकि तीनों को BBL की अपनी कमिटमेंट्स पूरी करनी थीं।

हालांकि, इस चोट ने अब शाहीन के लिए हालात बदल दिए हैं, और उन्हें आने वाले वर्ल्ड कप के लिए फिट होने के लिए समय के साथ मुकाबला करना पड़ रहा है, जहाँ पाकिस्तान को ग्रुप A में भारत, USA, नामीबिया और नीदरलैंड्स के साथ रखा गया है।

ब्रिस्बेन हीट द्वारा जारी एक ऑफिशियल बयान में शाहीन ने कहा, "मुझे ब्रिस्बेन के लिए खेलकर बहुत मज़ा आया, और मुझे दुख है कि मैं टीम के साथ सीज़न खत्म नहीं कर पाऊँगा। मैं हीट के फैंस का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझ पर इतना प्यार और सपोर्ट बरसाया। मैं टीम के सपोर्ट और उनकी शानदार मेहमाननवाज़ी के लिए भी शुक्रगुजार हूँ।"

उन्होंने आगे कहा, "BBL वैसा ही था जैसा मैंने सुना था - बहुत अच्छी, स्किलफुल क्रिकेट। मुझे इस चैलेंज में मज़ा आया। मैं अपनी अचानक लगी चोट से ठीक होते हुए टीम को चीयर करूंगा, और मुझे उम्मीद है कि हम फिर मिलेंगे।"

शाहीन ने 2025-26 BBL सीज़न में ब्रिस्बेन हीट के लिए चार मैच खेले, जिसमें उन्होंने सिर्फ दो विकेट लिए। उन्होंने मेलबर्न रेनेगेड्स, पर्थ स्कॉर्चर्स, सिडनी थंडर और एडिलेड स्ट्राइकर्स के खिलाफ खेला।