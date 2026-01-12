BBL मैच में मोहम्मद रिज़वान कर रहा था धीमी बैटिंग, साथी खिलाड़ियों को आया गुस्सा मैदान से वापस बुलाया, नेटिजन्स बोले PAK के लिए ग्लोबल शर्मिंदगी | VIDEO

BBL: मेलबर्न रेनेगेड्स और सिडनी थंडर के बीच बीबीएल मैच में मोहम्मद रिज़वान को एक शर्मनाक पल का सामना करना पड़ा। रेनेगेड्स के लिए खेलते हुए, रिज़वान ने 23 गेंदों में 26 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और एक छक्का शामिल था। हालांकि, सिर्फ दो ओवर बाकी थे, तभी रेनेगेड्स ने एक बड़ा फैसला लिया।
कप्तान विल सदरलैंड ने पाकिस्तान के सुपरस्टार को रिटायर आउट कर दिया और खुद रन रेट बढ़ाने की कोशिश में मैदान पर आ गए। रिज़वान को वापस पवेलियन लौटना पड़ा, यह एक ऐसा फैसला था जिससे निश्चित रूप से उनके जैसे खिलाड़ी को शर्मिंदगी होगी। वह BBL के इतिहास में रिटायर आउट होने वाले पहले विदेशी खिलाड़ी बन गए।
रेनेगेड्स ने अपने 20 ओवर में 170 रन बनाए, यह ऐसा टोटल था जिसे वे पार कर सकते थे अगर उन्होंने रिजवान को पहले रिटायर आउट करने का फैसला लिया होता। दो ओवर के पावर सर्ज में, रेनेगेड्स सिर्फ़ 19 रन बना पाए। पाकिस्तान के इस स्टार का स्ट्राइक रेट अपनी टीम के सभी बल्लेबाजों में सबसे कम था।
बिग बैश लीग में रिजवान का समय भुलाने लायक रहा है। उन्होंने 8 मैचों में 167 रन बनाए हैं, जिनका औसत 20 से थोड़ा ज़्यादा है। पाकिस्तान का यह विकेटकीपर अर्धशतक बनाने में नाकाम रहा है और उसका स्ट्राइक रेट सिर्फ़ 101.82 है। इस सीज़न में 100 से ज़्यादा रन बनाने वाले सभी खिलाड़ियों में रिजवान का स्ट्राइक रेट सबसे कम है।