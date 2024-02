Highlights रविचंद्रन अश्विन ने टेस्ट में पूरे किए 500 विकेट कुंबले ने 132 टेस्ट मैचों में 619 विकेट लिए हैं टेस्ट में मुथैया मुरलीधरन ने लिए हैं 800 विकेट

R Ashwin's 500 Test Wicket: टीम इंडिया के दिग्गज गेंदबाज, ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने टेस्ट में इतिहास रच दिया है। अश्विन ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में 500 विकेट लेने का कीर्तिमान हासिल किया है। भारत के लिए टेस्ट में 500 विकेट लेने वाले अश्विन दूसरे भारतीय गेंदबाज हैं। उनसे पहले यह कारनामा पूर्व स्पिनर अनिल कुंबले के नाम था। बताते चले कि भारत के पूर्व कप्तान अनिल कुंबले के पास टेस्ट में भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड दर्ज है। कुंबले ने 132 टेस्ट मैचों में 619 विकेट लिए हैं।



Watch R Ashwin's 500 Test Wicket Video:

अश्विन ने 98 टेस्ट मैच की 183 पारियों में 500 विकेट लिए हैं। अश्विन ने एक पारी में 59 रन देकर 7 विकेट का कीर्तिमान भी अपने नाम कर रखा है। वहीं एक टेस्ट मैच में 140 रन देकर 13 विकेट भी हासिल कर चुके हैं। उन्होंने टेस्ट में 34 बार पांच विकेट लिए और 8 बार 10 विकेट लेने में कामयाब हुए हैं।

टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज

1. मुथैया मुरलीधरन (श्रीलंका) - 800

2. शेन वार्न (ऑस्ट्रेलिया) - 708 विकेट

3. जेम्स एंडरसन (इंग्लैंड) - 690 विकेट

4. अनिल कुंबले (भारत) - 619

5. स्टुअर्ट ब्रॉड (इंग्लैंड) - 604 विकेट

6. ग्लेन मैक्ग्रा (ऑस्ट्रेलिया) - 563 विकेट

7. कर्टनी वॉल्श (वेस्टइंडीज) - 519 विकेट

8. नाथन लियोन (ऑस्ट्रेलिया) - 501 विकेट

9. रविचंद्रन अश्विन(भारत) 500 विकेट

गौर करने वाली बात यह है कि इंग्लैंड के खिलाफ भारत ने तीसरे टेस्ट मैच में 10 विकेट खोकर पहली पारी में 445 रन बनाए। भारत की ओर से रोहित, जडेजा ने सेंचुरी जड़ी। वहीं, सरफराज खान ने अपने डेब्यू मैच में शानदार हाफ सेंचुरी लगाई।

Ravindra Jadeja on Ashwin milestone



"I am very excited because I have been playing with Ashwin Since 12-13 years. It's a really really very big achievement to complete 500 test Wickets.I thought he would complete his 500 wicket in the first match"pic.twitter.com/oyvzmfSF0N