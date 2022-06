Ranji Trophy Semi-Finals: हिमांशु मंत्री ने जड़ा पहला शतक, 280 गेंद और 134 नाबाद रन, मध्य प्रदेश ने बंगाल के खिलाफ बनाए छह विकेट पर 271 रन

Highlights हिमांशु 134 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। 280 गेंदों का सामना करके 15 चौके और एक छक्का लगाया है। शानदार गेंदबाजी से एक समय उसका स्कोर चार विकेट पर 97 रन था।

Ranji Trophy Semi-Finals: बायें हाथ के बल्लेबाज हिमांशु मंत्री ने अपने प्रथम श्रेणी करियर का पहला शतक जमाया जिससे मध्य प्रदेश ने बंगाल के खिलाफ रणजी ट्राफी सेमीफाइनल के पहले दिन मंगलवार को यहां शुरुआती झटकों से उबरकर छह विकेट पर 271 रन बनाये।

Stumps Day 1: Madhya Pradesh - 271/6 in 85.6 overs (Himanshu Mantri 134 off 280, Puneet Datey 9 off 7) #BENvMP #RanjiTrophy #SF1

हिमांशु 134 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। इस 28 वर्षीय बल्लेबाज ने अपनी पारी में अब तक 280 गेंदों का सामना करके 15 चौके और एक छक्का लगाया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिये उतरे मध्य प्रदेश की शुरुआत अच्छी नहीं रही तथा मुकेश कुमार (45 रन देकर दो विकेट) की शानदार गेंदबाजी से एक समय उसका स्कोर चार विकेट पर 97 रन था।

