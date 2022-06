Ranji Trophy Quarterfinals: रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल में ढेर हुए आईपीएल 2022 के शेर, पृथ्वी, पांडे, अग्रवाल, जायसवाल और गिल फेल, जानें कितने रन बनाए...

Highlights उत्तराखंड के लिए तीनों विकेट दीपक धपोल ने लिये। सौरभ कुमार और तेज गेंदबाज शिवम मावी ने मिलकर सात विकेट चटकाए। टेस्ट में तीहरा शतक लगाने वाले करुण नायर 74 गेंद में 29 रन बना सके।

Ranji Trophy Quarterfinals: आईपीएल 2022 के रन मशीन खिलाड़ी घरेलू रणजी ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में ढेर हो गए। मुंबई के कप्तान और दिल्ली कैपिटल्स के ओपनर पृथ्वी शॉ, मुंबई के ओपनर और राजस्थान रॉयल्स खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल फेल हो गए।

पृथ्वी शॉ 20 गेंद में 4 चौके की मदद से 21 रन बनाकर आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल 45 गेंद में 6 चौके की मदद से 35 रन बनाए। कर्नाटक के कप्तान और लखनऊ के मीडिल क्रम बल्लेबाज मनीष पांडे 70 गेंद में मात्र 27 रन बनाए। पंजाब किंग्स के कप्तान और कर्नाटक के ओपनर मयंक अग्रवाल 41 गेंद में 10 रन बनाए।

Stumps Day 1: Madhya Pradesh - 5/0 in 0.6 overs (Yash Dubey 1 off 6, Himanshu Mantri 0 off 0) #PUNvMP#RanjiTrophy#QF4 — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) June 6, 2022

टेस्ट में तीहरा शतक लगाने वाले करुण नायर 74 गेंद में 29 रन बना सके। पंजाब के ओपनर और गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी शुभमन गिल 9 गेंद में 2 चौके की मदद से 9 रन बनाकर बोल्ड हो गए। हालांकि मुंबई के सरफराज खान 69 रन पर नाबाद है। शानदार लय में चल रहे सरफराज ने 104 गेंद की नाबाद पारी में आठ चौके और एक छक्का लगाया।

Stumps Day 1: Mumbai - 304/3 in 85.6 overs (S N Khan 69 off 104, Suved Parkar 104 off 218) #MUMvCAU#RanjiTrophy#QF2 — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) June 6, 2022

Stumps Day 1: Karnataka - 213/7 in 71.6 overs (V Vyshak 12 off 22, Shreyas Gopal 26 off 47) #KARvUP#RanjiTrophy#QF3 — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) June 6, 2022