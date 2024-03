Ranji Trophy Final: मुंबई के ड्रेसिंग रूम में आराम से बैठकर कप्तान रोहित शर्मा ने रणजी फाइनल का लिया आनंद, देखें

Highlights रोहित उन हाई प्रोफाइल क्रिकेटरों की सूची में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने अपनी उपस्थिति से रणजी फाइनल की शोभा बढ़ाई सचिन तेंदुलकर, दिलीप वेंगसरकर और केकेआर के मुख्य कोच चंद्रकांत पंडित ने भी खेल का आनंद लिया इससे पहले फाइनल के दूसरे दिन दिग्गज सुनील गावस्कर और डायना एडुल्जी खेल का आनंद लेते दिखे थे

Mumbai vs Vidarbha, Final: भारत के कप्तान रोहित शर्मा को मंगलवार को वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई बनाम विदर्भ रणजी ट्रॉफी फाइनल का आनंद लेते देखा गया। लोकल ब्यॉयज रोहित को मुंबई के ड्रेसिंग रूम से मुंबई के अनुभवी धवल कुलकर्णी के साथ बैठकर खेल देखते देखा गया। रोहित उन हाई प्रोफाइल क्रिकेटरों की सूची में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने अपनी उपस्थिति से रणजी फाइनल की शोभा बढ़ाई है। इससे पहले फाइनल के दूसरे दिन दिग्गज सुनील गावस्कर और डायना एडुल्जी खेल का आनंद लेते दिखे थे।

Mumbai displayed a lot more discipline, patience and commitment in the second innings.



First, a crucial partnership between @ajinkyarahane88 and Musheer Khan put Mumbai in a solid position. Then, Musheer's stand with @ShreyasIyer15 has taken the game further away from Vidarbha.… pic.twitter.com/pq76C421mO