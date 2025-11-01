Ranji Trophy 2025-26: करुण नायर ने लगाया बैक-टू-बैक शतक, कर्नाटक ने पहले दिन दबदबा बनाया

Ranji Trophy 2025-26: करुण नायर ने अपनी अच्छी फॉर्म जारी रखते हुए केरल के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच के पहले दिन लगातार दूसरा शतक लगाकर कर्नाटक को अच्छी स्थिति में पहुंचा दिया। कर्नाटक की शुरुआत खराब रही और उसने जल्दी ही अपने दोनों ओपनर खो दिए, जिससे स्कोर 13/2 हो गया। इसके बाद नायर ने कृष्णन श्रीजीत (65) और रविचंद्रन स्मरण (88*) के साथ बड़ी पार्टनरशिप करके कर्नाटक को स्टंप्स तक 319/3 तक पहुंचाया। नायर 142 रन बनाकर नाबाद रहे, उन्होंने श्रीजीत के साथ 123 रन और स्मरण के साथ 183 रन की अटूट पार्टनरशिप की।

प्रदोष रंजन पॉल और बाबा इंद्रजीत ने शानदार पारियां खेलकर यह सुनिश्चित किया कि तमिलनाडु का विदर्भ के खिलाफ पहले दिन का प्रदर्शन अच्छा रहे। 18/2 और फिर 73/3 होने के बाद तमिलनाडु मुश्किल स्थिति में था, लेकिन प्रदोष और इंद्रजीत ने 179 रन की पार्टनरशिप करके टीम को संभाला। प्रदोष ने 100 रन पूरे किए लेकिन दिन के आखिर में 113 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि इंद्रजीत स्टंप्स तक 94 रन बनाकर नाबाद रहे।

कप्तान उदय सहारन की नाबाद 100 रन की पारी ने गोवा के खिलाफ मैच में शुरुआती विकेट गिरने के बाद पंजाब को वापसी दिलाई। एक समय पंजाब 92/5 पर मुश्किल में था, लेकिन सहारन ने सलिल अरोड़ा के साथ मिलकर 123 रन की अटूट साझेदारी की और स्टंप्स तक पंजाब का स्कोर 215/5 तक पहुंचाया।

कटक में सिर्फ 68 ओवर फेंके गए, लेकिन आंध्र ने ओडिशा के खिलाफ मैच में श्रीकर भरत की शानदार पारी की बदौलत अच्छी शुरुआत की। भरत ने तेज़ी से 93 रन बनाए और अभिषेक रेड्डी के साथ पहले विकेट के लिए 161 रन की साझेदारी की। हालांकि, ओडिशा ने अच्छी वापसी करते हुए जल्दी-जल्दी विकेट लिए और आंध्र, जो 161/0 पर था, 203/3 पर आ गया और दिन का खेल खत्म होने तक 222/3 पर रहा।

0/2 से जम्मू-कश्मीर ने पहले दिन फेंके गए 75 ओवरों में छत्तीसगढ़ के खिलाफ 195/4 का स्कोर बनाया। रवि किरण मुख्य विकेट लेने वाले गेंदबाज़ थे, लेकिन शुभम खजूरिया की नाबाद 78 रन की पारी की बदौलत जम्मू-कश्मीर ने अच्छी वापसी की। कप्तान पारस डोगरा ने धैर्यपूर्ण 58 रन बनाकर अच्छा साथ दिया, जबकि कन्हैया वधवान ने भी खजूरिया के साथ अच्छी साझेदारी की और जम्मू-कश्मीर ने दिन की शुरुआत से बेहतर अंत किया।

एक समय 115/5 पर मुश्किल में फंसी हिमाचल प्रदेश की टीम ने आकाश वशिष्ठ के नाबाद 114 रनों की बदौलत वापसी की और हैदराबाद के खिलाफ स्टंप्स तक 293/7 रन बनाए। चार बल्लेबाजों ने 30 से ज़्यादा रन बनाए, लेकिन वशिष्ठ ही एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने अपनी शुरुआत को बड़े स्कोर में बदला।

सनत सांगवान के 230 गेंदों में 99 रनों की मदद से दिल्ली ने पुडुचेरी के खिलाफ पहले दिन का खेल 248/6 पर खत्म किया। दिल्ली ने नियमित अंतराल पर विकेट खोए, लेकिन सांगवान के 99 रन, प्रियांश आर्य के तेज़ 40 रन और सुमित माथुर के नाबाद 49 रनों की मदद से टीम दिन का खेल एक अच्छे स्कोर के साथ खत्म करने में कामयाब रही।

त्रिपुरा और बंगाल के बीच मैच में पहले दिन सिर्फ 60 ओवर फेंके गए, लेकिन मेहमान टीम ने शाकिर हबीब गांधी और सुदीप कुमार घरामी के नाबाद अर्धशतकों की बदौलत अच्छी शुरुआत की। काज़ी सैफी के जल्दी आउट होने के बाद, गांधी (82*) और घरामी (70*) ने 167 रनों की साझेदारी करके बंगाल को स्टंप्स तक 171/1 पर पहुंचाया।

टॉप बॉलिंग परफॉर्मेंस

अशोक शर्मा और कुकना अजय सिंह ने मिलकर राजस्थान को मुंबई को 254 रन पर रोकने में मदद की। यशस्वी जायसवाल ने सबसे ज़्यादा 67 रन बनाए और मुशीर खान के साथ मिलकर ओपनिंग में 100 रन की पार्टनरशिप की। लेकिन राजस्थान ने जल्दी-जल्दी विकेट लेकर वापसी की, जिसमें अशोक ने मिडिल ऑर्डर को संभाला और कुकना ने आखिर के बल्लेबाजों को आउट किया।

विकास यादव के चार विकेट की मदद से सर्विसेज ने पहले दिन उत्तराखंड को कंट्रोल में रखा। यादव की बॉलिंग से उत्तराखंड एक समय 117/6 पर सिमट गया था, लेकिन सौरभ रावत (52*) और जगदीश सुचित (44*) ने मिलकर एक अटूट पार्टनरशिप करके अपनी टीम को मुश्किल से निकाला।