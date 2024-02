Ranji Trophy 2023-24 semifinals: इस स्टेडियम में खेला जाएगा सेमीफाइनल, 2-6 मार्च के बीच एक-दूसरे को टक्कर देंगे, मध्य प्रदेश के सामने विदर्भ और तमिलनाडु का सामना मुंबई से, शेयडूल

Highlights मुंबई ने बड़ौदा के खिलाफ पहली पारी की बढ़त के आधार पर अंतिम चार में जगह बनाई। मध्य प्रदेश ने क्वार्टर फाइनल में आंध्र को चार रन से हराया। विदर्भ ने 2017-18 और 2018-19 में खिताब जीता था।

Ranji Trophy 2023-24 semifinals: रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में मुंबई और तमिलनाडु का सामना मुंबई में होगा जबकि मध्य प्रदेश और विदर्भ का मैच नागपुर में खेला जायेगा। नागपुर के वीसीए स्टेडियम और मुंबई के बीकेसी मैदान पर रणजी ट्रॉफी अंतिम चार के मुकाबले होंगे। विदर्भ ने कर्नाटक को 127 रन से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। उसका सामना मध्य प्रदेश से होगा, जिसके कोच चंद्रकांत पंडित है, जिनके कोच रहते विदर्भ ने 2017-18 और 2018-19 में खिताब जीता था। मध्य प्रदेश ने क्वार्टर फाइनल में आंध्र को चार रन से हराया। वहीं मुंबई ने बड़ौदा के खिलाफ पहली पारी की बढ़त के आधार पर अंतिम चार में जगह बनाई। पुछल्ले बल्लेबाज तनुष कोटियान और तुषार देशपांडे 1946 के बाद दसवें और 11वें नंबर पर शतक जमाने वाली पहली जोड़ी बनी।

🗓️ 2nd March to 6th March

📺 JioCinema

