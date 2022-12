Ranji Trophy 2022-23: मणिपुर के 16 साल के खिलाड़ी ने रचा इतिहास, डेब्यू मैच में नौ विकेट चटकाने वाले चौथे भारतीय, देखें लिस्ट

Highlights मणिपुर ने सिक्किम को 220 रन पर समेट दिया। प्रथम श्रेणी क्रिकेट इतिहास में किसी भारतीय खिलाड़ी का 10वां सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। सिक्किम की पारी 73.1 ओवर में खत्म की।

Ranji Trophy 2022-23: मणिपुर के 16 साल के फेईरोजाम सिंह बुधवार को यहां सिक्किम के खिलाफ रणजी ट्राफी प्लेट ग्रुप मैच में प्रथम श्रेणी पदार्पण में नौ विकेट चटकाने वाले चौथे भारतीय गेंदबाज बने। इस युवा मध्यम गति के गेंदबाज ने 22 ओवर में पांच मेडन से 69 रन देकर नौ विकेट हासिल किए।

वह वसंत रंजाने (35 रन देकर नौ विकेट, 1956-57), अमरजीत सिंह (45 रन देकर नौ विकेट, 1971-72) और संजय यादव (52 रन देकर नौ विकेट, 2019-20) जैसे खिलाड़ियों की एलीट सूची में शामिल हो गये जिन्होंने प्रथम श्रेणी पदार्पण में नौ विकेट चटकाये थे। मणिपुर ने सिक्किम को 220 रन पर समेट दिया।

यह प्रथम श्रेणी क्रिकेट इतिहास में किसी भारतीय खिलाड़ी का 10वां सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है और पदार्पण में चौथा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। सिक्किम ने बीती रात के बिना विकेट पर 58 रन के स्कोर से खेलना शुरू किया और फेईरोजाम ने विकेट चटकाने का सिलसिला शुरू किया जिससे वह एक समय प्रथम श्रेणी पदार्पण में सभी 10 विकेट हासिल करने वाले पहले भारतीय बनने की उपलब्धि हासिल करने के करीब पहुंच गये थे। लेकिन रेक्स राजकुमार ने अन्वेश शर्मा (39 रन) को आउट कर सिक्किम की पारी 73.1 ओवर में खत्म की।

हालांकि इसमें भी फेईरोजाम ने कैच लेकर अहम भूमिका अदा की। इंग्लैंड के एलबर्ट मॉस और फिट्ज हिंड्स क्रिकेट इतिहास में दो गेंदबाज हैं जो प्रथम श्रेणी पदार्पण में एक पारी में सभी 10 विकेट चटकाने में सफल रहे हैं। सिक्किम ने हालांकि पहली पारी की बढ़त हासिल की और स्टंप तक मणिपुर के दूसरी पारी में 59 रन पर चार विकेट झटक लिये थे।

Best bowling figures by an India bowler on FC debut:

9-35: Vasant Ranjane (1956-57)

9-45: Amarjith Singh (1971-72)

9-52: Sanjay Yadav (2019-20)

9-69 Pheiroijam Singh (2022-23)



