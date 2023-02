Ranji Trophy 2022-23: तीन सत्र में दूसरी बार रणजी ट्रॉफी फाइनल खेलेगा बंगाल, 547 रन की बढ़त, सेमीफाइनल से बाहर होगा गत चैम्पियन मध्य प्रदेश!

Highlights अनुस्तुप मजूमदार ने बीती रात के नौ रन के स्कोर को 80 रन में तब्दील किया। बायें हाथ के स्पिनर कुमार कार्तिकेय ने उन्हें संदिग्ध पगबाधा फैसले में आउट किया। पहली पारी में 120 रन बनाने वाले मजूमदार फिर बंगाल के लिये शीर्ष स्कोरर रहे।

Ranji Trophy 2022-23: बंगाल ने शनिवार को यहां गत चैम्पियन मध्य प्रदेश के खिलाफ सेमीफाइनल में कुल 547 रन की विशाल बढ़त हासिल कर तीन सत्र में दूसरी बार रणजी ट्राफी फाइनल में अपना स्थान लगभग पक्का कर लिया। बंगाल की टीम ने पहली पारी में 268 रन की बड़ी बढ़त हासिल की थी और उसने चौथे दिन नौ विकेट पर 279 रन पर दूसरी पारी घोषित की।

अगर रविवार को पांचवें दिन सेमीफाइनल मैच ड्रा रहता है तो बंगाल पहली पारी के आधार पर फाइनल में पहुंच जायेगा। पहली पारी के शतकवीर अनुस्तुप मजूमदार ने बीती रात के नौ रन के स्कोर को 80 रन में तब्दील किया जिसके बाद बायें हाथ के स्पिनर कुमार कार्तिकेय ने उन्हें संदिग्ध पगबाधा फैसले में आउट किया।

Stumps Day 4: Bengal - 279/9 in 118.6 overs (Pradipta Pramanik 60 off 101, Ishan Porel 1 off 22) #MPvBEN#RanjiTrophy#SF1