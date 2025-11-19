Ranji Highlights: ग्रुप डी में 24 अंकों के साथ शीर्ष पर मुंबई, पुडुचेरी को पारी और 222 रन से हराया, जम्मू-कश्मीर ने हैदराबाद को 281 रन से दी मात

Ranji Highlights: मुंबई की तरफ से चौथे दिन तुषार देशपांडे ने दो विकेट लिए, जबकि कप्तान शार्दुल ठाकुर और आयुष म्हात्रे को एक-एक विकेट मिला, जिससे मुंबई ने जल्दी ही जीत की औपचारिकता पूरी कर ली।

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 19, 2025 14:07 IST2025-11-19T14:06:56+5:302025-11-19T14:07:56+5:30

Highlightsपुडुचेरी की टीम ने दिन की शुरुआत छह विकेट पर 231 रन से की और हार तय लग रही थी।मुंबई ने अपनी पहली पारी पांच विकेट पर 630 रन बनाकर पारी घोषित की।पांच-पांच मैच खेलने के बाद जम्मू-कश्मीर (20 अंक) से आगे रहा।

मुंबईः मुंबई ने रणजी ट्रॉफी के मैच के अंतिम दिन बुधवार को यहां सिर्फ आधे घंटे में जीत की औपचारिकता पूरी की तथा पुडुचेरी को पारी और 222 रन से हराकर ग्रुप डी में शीर्ष स्थान हासिल किया। पहली पारी में 498 रन के विशाल अंतर से पीछे रहने वाले पुडुचेरी ने चौथे दिन सुबह 8.3 ओवर में अपने बाकी बचे चार विकेट खोकर केवल 45 रन जोड़े और इस तरह से उसकी पूरी टीम दूसरी पारी में 276 रन पर आउट हो गई। पुडुचेरी की टीम ने दिन की शुरुआत छह विकेट पर 231 रन से की और उसकी हार तय लग रही थी।

मुंबई की तरफ से चौथे दिन तुषार देशपांडे ने दो विकेट लिए, जबकि कप्तान शार्दुल ठाकुर और आयुष म्हात्रे को एक-एक विकेट मिला, जिससे मुंबई ने जल्दी ही जीत की औपचारिकता पूरी कर ली। देशपांडे और ठाकुर दोनों ने पांच-पांच विकेट लेकर मैच का अंत किया, जबकि सिद्धेश लाड और आकाश आनंद ने शतक बनाए जिससे मुंबई ने अपनी पहली पारी पांच विकेट पर 630 रन बनाकर पारी घोषित की।

पुडुचेरी की टीम पहली पारी में 132 रन ही बना पाई थी। मुंबई ने अपनी तीसरी जीत से सात अंक जुटाए जबकि पुडुचेरी को कोई अंक नहीं मिला। मुंबई ग्रुप डी में 24 अंकों के साथ शीर्ष पर रहा। वह पांच-पांच मैच खेलने के बाद जम्मू-कश्मीर (20 अंक) से आगे रहा।

जम्मू में आबिद मुश्ताक की शानदार गेंदबाजी के दम पर जम्मू-कश्मीर ने हैदराबाद को 281 रन से हराया। हैदराबाद की टीम 472 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 190 रन पर आउट हो गई। बाएं हाथ के स्पिनर आबिद ने 68 रन देकर सात विकेट लिए।

चौथे दिन सुबह मैच जल्दी खत्म हो गया जब हैदराबाद ने 5.2 ओवर में अपनी दूसरी पारी के बाकी बचे तीन विकेट गंवा दिए और इस दौरान सिर्फ़ 21 रन जोड़े। हैदराबाद ने दिन की शुरुआत सात विकेट पर 169 रन से की थी। जम्मू कश्मीर की यह तीसरी जीत थी जिससे उसे छह अंक मिले।

