IND vs ENG: 'पूरा भारत माही भाई को बहुत याद करता है', शुभमन गिल का धोनी के लिए उमड़ा प्रेम

Highlights शुभमन गिल ने कहा हम इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट के लिए तैयार हैं गिल ने कहा माही भाई को पूरा भारत मिस करता है रांची में भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच

RANCHI TEST: टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के घर रांची में भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का चौथा मैच खेला जाएगा। 23 फरवरी से शुरू हो रहे टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया रांची पहुंच चुकी है और यहां पर टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने जमकर नेट पर प्रैक्टिस की। स्टेडियम से खिलाड़ियों के फोटो भी सामने आई हैं। इस बीच टीम इंडिया के ओपनर शुभमन गिल का पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के लिए प्यार उमड़ा है।

“The entire India misses Mahi bhai. It does not matter where we play, in Ranchi or anywhere in the world”



- Shubman Gill pic.twitter.com/SbN6bSp7Da