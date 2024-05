Rajasthan Royals IPL 2024: क्रिकेट और जीवन ने हमें जो सिखाया, उसपर अमल करें, कभी बुरे तो कभी अच्छे दिन होंगे, सैमसन ने कहा-जीत की लय में वापसी करना महत्वपूर्ण

Highlights Rajasthan Royals IPL 2024: क्षेत्ररक्षण, बल्लेबाजी और गेंदबाजी की उससे वास्तव में खुश हूं। Rajasthan Royals IPL 2024: श्रेय सांगा और गेंदबाजी कोच शेन बॉन्ड को भी जाता है। Rajasthan Royals IPL 2024: होटल के कमरों में इन चीजों पर चर्चा करते हुए काफी समय बिताया है।

Rajasthan Royals IPL 2024: राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के खिलाफ जीत के बाद कई राज खोले। संजू ने कहा कि जीवन में हर चीज पर फोकस हो। हार और जीत खेल का पार्ट है। क्रिकेट और जीवन ने हमें जो सिखाया है, वह यह है कि हमारे कुछ अच्छे और कुछ बहुत बुरे दिन होंगे। लेकिन हमें वापस लौटना होगा। आज हमने जिस तरह से क्षेत्ररक्षण, बल्लेबाजी और गेंदबाजी की उससे वास्तव में खुश हूं। गेंदबाजों को श्रेय जाता है, वे हमेशा यह देखते रहते हैं कि विपक्षी बल्लेबाज क्या करेंगे और कौन सी फील्डिंग लगानी है।

Of a bond that is built on trust 🫂 to executing plans ruthlessly & many more positives 👌👌@ashwinravi99 & @IamSanjuSamson sum up a comeback full of character in a must win encounter 😃🩷 - By @28anand & @ameyatilak



Watch 🎥🔽 #TATAIPL | #RRvRCB | #Eliminator | #TheFinalCall — IndianPremierLeague (@IPL) May 23, 2024

The tickets for #Qualifier2 are now LIVE!



Go get them now and see you at the stands soon 😎



Tickets can be purchased from https://t.co/4n69KTTxCB, Paytm App, Paytm Insider App and https://t.co/6kaTeOkalk.#TATAIPL | #TheFinalCallpic.twitter.com/gnS2gcUnmv — IndianPremierLeague (@IPL) May 23, 2024

इसका श्रेय सांगा और गेंदबाजी कोच शेन बॉन्ड को भी जाता है। उन्होंने होटल के कमरों में इन चीजों पर चर्चा करते हुए काफी समय बिताया है। सैमसन ने बुधवार को यहां इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) एलिमिनेटर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) को चार विकेट से हराने के बाद कहा कि जीत की लय में वापसी करना महत्वपूर्ण है।

राजस्थान रॉयल्स ने इस जीत से 24 मई को होने वाले दूसरे क्वालीफायर में जगह बनायी जहां उसका सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। सैमसन ने मैच के बाद कहा, ‘‘कभी काफी बुरे दिनों होंगे तो कभी अच्छे दिन। लेकिन जीत की लय में वापसी करना महत्वपूर्ण है।’ राजस्थान रॉयल्स को पिछले लगातार मैच में हार का सामना करना पड़ा है।

Want to see who makes it to the Final from the best seat in the house ? 😄



🥁 Experience the #TATAIPL 2024 #Qualifier2 LIVE from the stands 🥳



🎟️ Tickets going LIVE at 11 AM IST!



Tickets can be purchased from https://t.co/4n69KTSZN3, Paytm App, Paytm Insider App and… pic.twitter.com/Ip5RoiveNH — IndianPremierLeague (@IPL) May 23, 2024

इस बारे में सैमसन ने कहा, ‘पिछले चार-पांच मैचो में हमारे पास लय नहीं थी। हालांकि आज हमने जिस तरह से मैच खेला, जिस तरह का प्रदर्शन किया, उससे मैं काफ़ी ख़ुश हूं।’ उन्होंने कहा,‘‘इस जीत का श्रेय खिलाड़ियों जाता है।’ साथ ही अश्विन और बोल्ट अनुभवी खिलाड़ी हैं। मुझे लगता है कि अब हमारे पास यात्रा का दिन है और हम आराम करेंगे, अगले गेम का इंतजार कर रहे हैं।