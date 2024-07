ZIM vs IND 2024 live 4th T20I: आज शाम 4.30 बजे युवा टीम करेगी कारनामा, जिम्बाब्वे को कूट सीरीज पर कब्जा!, जानें कहां देखें लाइव स्कोर, लाइव स्ट्रीमिंग शेयडूल जानिए

Highlights IND vs ZIM 2024 4th T20I Live Streaming: पहले मैच में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। IND vs ZIM 2024 4th T20I Live Streaming: भारतीय टीम ने पलटवार किया। IND vs ZIM 2024 4th T20I Live Streaming: जीत के साथ 2-1 की बढ़त ले ली।

IND vs ZIM 2024 4th T20I Live Streaming: शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया को पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा था। भारतीय टीम ने शानदार पलटवार किया और लगातार दो मैच जीतकर आगे निकल गई। भारतीय युवा टीम आज शाम 4.30 बजे कारनामा करेगी। 5 मैचों की सीरीज में भारत 2-1 से आगे है। आज चौथा मैच खेला जाएगा। युवा भारतीय सितारों का समूह शनिवार को चौथे टी20ई में जिम्बाब्वे का सामना करते हुए सीरीज जीत के साथ सबसे छोटे प्रारूप में एक नए युग की शुरुआत करने के लिए उत्सुक होगा।

पहले मैच में अप्रत्याशित हार के बाद गिल की अगुवाई वाली टीम ने दूसरे और तीसरे गेम में अपनी लय को फिर से खोजा और जीत के साथ 2-1 की बढ़त ले ली। युवा खिलाड़ियों के अंदर जीत की भूख जगेगी। कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा की सेवानिवृत्ति के बाद टीम को आगे ले जाने के लिए उत्सुक हैं।

IND vs ZIM 2024 4th T20I Live Streaming: भारत बनाम जिम्बाब्वे लाइव स्ट्रीमिंग विवरण

चौथा टी20 मैच कब देखें? चौथा टी20 मैच शनिवार, 13 जुलाई को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में शाम 4:30 बजे IST से खेला जाएगा।

भारत बनाम ज़िम्बाब्वे, मैच कहाँ देखें? भारत में लाइव प्रसारण कहां देखें। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क टीवी पर प्रसारण करेगा। सीरीज का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स टेन 3 (हिंदी) एसडी और एचडी, सोनी स्पोर्ट्स टेन 4 (तमिल या तेलुगु) और सोनी स्पोर्ट्स टेन 5 एसडी और एचडी पर किया जाएगा।

लाइव प्रसारण कहां होगा? भारत में IND vs ZIM, T20I सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग Sony Liv ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

IND vs ZIM 2024 4th T20I Live Streaming: टीमें-

भारत:शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा, रूतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, आवेश खान, मुकेश कुमार, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, खलील अहमद, तुषार देशपांडे।

जिम्बाब्वे: सिकंदर रजा (कप्तान), फराज अकरम, ब्रायन बेनेट, जोनाथन कैंपबेल, टेंडाइ चतारा, ल्यूक जोंगवे, इनोसेंट केइया , क्लाइव एम, वेसली मेदेवेरे, टी मारूमानी, वेलिंगटन मसाकाजा, ब्रेंडन मावुता, ब्लेसिंग मुजाराबानी, डियोन मायर्स , एंटम नकवी, रिचर्ड एंगारावा, मिल्टन शुम्बा।

IND vs ZIM 2024 4th T20I Live Streaming: भारतीय क्रिकेट की युवा ब्रिगेड की नजरें सीरीज जीतने पर

भारतीय क्रिकेट की युवा ब्रिगेड जिम्बाब्वे के खिलाफ शनिवार को चौथे टी20 मैच के जरिये सीरीज अपने नाम करके एक नये दौर का आगाज करने के इरादे से उतरेगी। पहले मैच में अप्रत्याशित हार के बाद शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम ने शानदार वापसी करते हुए दूसरा और तीसरा मैच भारी अंतर से जीतकर 2 . 1 से बढ़त बना ली है।

मौजूदा क्रिकेट परिदृश्य में जिम्बाब्वे पर जीत बहुत बड़ी नहीं कही जायेगी लेकिन इससे उन युवाओं में उम्मीद जरूर पैदा होगी जो आधुनिक क्रिकेट के कुछ दिग्गजों के संन्यास के बाद भारतीय टीम में जगह बनाने की कोशिश में हैं। इनमें वॉशिंगटन सुंदर और अभिषेक शर्मा शामिल हैं ।

टी20 क्रिकेट से रविंद्र जडेजा के संन्यास के बाद वॉशिंगटन की नजरें स्पिन हरफनमौला के रूप में टीम में जगह पक्की करने पर लगी है। जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने 4 . 5 की इकॉनॉमी रेट से छह विकेट लिये। श्रीलंका दौरे के लिये सफेद गेंद की टीम चुनते समय उनके नाम पर विचार जरूर होगा। उपयोगी स्पिन गेंदबाज होने के साथ वह निचले क्रम के अच्छे बल्लेबाज भी हैं।

वहीं अभिषेक ने दूसरे टी20 में 47 गेंद में शतक लगाकर अपनी प्रतिभा की बानगी पेश की। भारत के पास अब इस प्रारूप में विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं हैं लिहाजा वह यशस्वी जायसवाल के साथ पारी की शुरुआत का विकल्प हो सकते हैं। वह एक और अच्छी पारी खेलकर अपना दावा पक्का करना चाहेंगे।

संजू सैमसन और शिवम दुबे के लिये भी इस श्रृंखला में बहुत कुछ दांव पर है। टी20 विश्व कप में खिताबी जीत के बाद मुंबई में विजय परेड में भाग लेकर यहां आये दुबे और सैमसन बाकी दोनों मैचों में उम्दा प्रदर्शन करना चाहेंगे। भारतीय टीम प्रबंधन अपने गेंदबाजों खासकर लेग स्पिनर रवि बिश्नोई के प्रदर्शन से खुश होगा जिसकी गुगली मेजबान बल्लेबाज खेल ही नहीं पा रहे हैं।

बिश्नोई, आवेश खान और वॉशिंगटन छह-छह विकेट ले चुके हैं। मुकेश कुमार को पिछले मैच में आराम दिया गया था जो आवेश की जगह खेल सकते हैं । दूसरी ओर पहला मैच जीतने के अलावा जिम्बाब्वे ने इस श्रृंखला में कुछ उल्लेखनीय नहीं किया है। उसके तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजाराबानी और अर्धशतक जमाने वाले डियोन मायर्स के अलावा कोई खिलाड़ी छाप नहीं छोड़ सका है।