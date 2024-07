VIDEO: 5 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 2-1 से आगे, तीसरे मैच में भारत ने जिंबाब्वे को 23 रन से पटका

Highlights IND vs ZIM VIDEO: कप्तान शुभमन गिल ने हाथ खोले। IND vs ZIM VIDEO: 7 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। IND vs ZIM VIDEO: 49 गेंद में 66 रन की पारी खेली।

IND vs ZIM VIDEO: पांच मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 2-1 से आगे निकल गई है। तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में बुधवार को भारत ने जिंबाब्वे को 23 रन से मात दी। सीरीज का चौथा मैच 13 और अंतिम मैच 14 जुलाई को खेला जाएगा। भारतीय युवा टीम ने कमाल का प्रदर्शन किया। पहला मैच जिंबाब्वे ने 13 रन से जीता और दूसरे मैच में भारत ने पलटवार किया और 100 रन से कूटा था। भारत ने टॉस जीतकर 4 विकेट पर 182 रन बनाए। कप्तान शुभमन गिल ने 49 गेंद में 66 रन की पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। रुतुराज गायकवाड़ ने 28 गेंद में 49 रन की पारी खेली।

🔙 to 🔙 wins in Harare 🙌



A 23-run victory in the 3rd T20I as #TeamIndia now lead the series 2⃣-1⃣ 👏👏



Scorecard ▶️ https://t.co/FiBMpdYQbc#ZIMvINDpic.twitter.com/ZXUBq414bI — BCCI (@BCCI) July 10, 2024

वाशिंगटन सुंदर ने 4 ओवर में 15 रन देकर 3 विकेट झटके। खलील अहमद ने 4 ओवर में 15 रन खर्च किए और एक विकेट लिया। रवि विश्नोई आज महंगे साबित हुए। कोई विकेट नहीं मिला। 4 ओवर में 37 रन खर्च किए। भारत आज 4 गेंदबाज के साथ खेल रहा था। पांचवें गेंदबाज का प्रयोग अभिषेक शर्मा और शुभम दूबे के रूप में किया। 4 ओवर में 50 रन खर्च किए।

For his economical spell of 3/15 in the second innings, Washington Sundar receives the Player of the Match award 🏆👏



Scorecard ▶️ https://t.co/FiBMpdYQbc#TeamIndia | #ZIMvIND | @Sundarwashi5pic.twitter.com/j8jBHdz66C — BCCI (@BCCI) July 10, 2024

भारत के 183 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिंबाब्वे की टीम ऑफ स्पिनर सुंदर (15 रन पर तीन विकेट) के करियर की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी के सामने छह विकेट पर 159 रन ही बना सकी। आवेश खान ने 39 रन देकर दो जबकि खलील अहमद ने 15 रन देकर एक विकेट चटकाया। डियोन मायर्स (49 गेंद में नाबाद 65 रन, सात चौके, एक छक्का) ने करियर का पहला अर्धशतक जड़ा।

लेकिन जिंबाब्वे को जीत नहीं दिला सके। उन्होंने जिंबाब्वे की बेहद खराब शुरुआत के बाद क्लाइव मेडांडे (37) के साथ छठे विकेट के लिए 77 और वेलिंगटन मसाकाद्जा (नाबाद 18) के साथ सातवें विकेट के लिए 21 गेंद में 43 रन की अटूट साझेदारी भी की।

सलामी बल्लेबाज गिल ने इससे पहले 49 गेंद में सात चौकों और तीन छक्कों से 66 रन की पारी खेलने के अलावा यशस्वी जायसवाल (36) के साथ पहले विकेट के लिए 67 और रुतुराज गायकवाड़ (49) के साथ तीसरे विकेट के लिए 62 रन की साझेदारी की जिससे भारत ने चार विकेट पर 182 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया।

जिंबाब्वे की ओर से कप्तान सिकंदर रजा ने 24 जबकि ब्लेसिंग मुजरबानी ने 25 रन देकर दो-दो विकेट चटकाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरे जिम्बाब्वे की शुरुआत खराब रही और टीम ने पावर प्ले में तीन विकेट गंवाकर 37 रन बनाए। ताडिवनाशे मरुमानी (13) ने खलील अहमद पर दो चौकों के साथ शुरुआत की लेकिन वेस्ली माधेवेरे (01) आवेश की पहली ही गेंद को शॉर्ट कवर पर अभिषेक शर्मा के हाथों में खेल गए। मरुमानी भी बाएं हाथ के तेज गेंदबाज खलील के अगले ओवर में मिड ऑन पर शिवम दुबे को कैच थमा बैठे।

Early success with the ball for #TeamIndia! 👏 👏



Two wickets for Avesh Khan & a wicket for Khaleel Ahmed 👍 👍



Follow the Match ▶️ https://t.co/FiBMpdYQbc#ZIMvINDpic.twitter.com/wN38Rv6qk8 — BCCI (@BCCI) July 10, 2024

आवेश ने ब्रायन बेनेट (04) को रवि बिश्नोई के हाथों कैच कराके जिंबाब्वे का स्कोर चौथे ओवर में तीन विकेट पर 19 रन किया। रजा (15) ने आते ही आवेश पर लगातार दो चौके मारे और फिर बिश्नोई की गेंद को भी बाउंड्री के दर्शन कराए। वह हालांकि सुंदर की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में डीप स्क्वायर लेग पर रिंकू सिंह के हाथों लपके गए।

सुंदर ने तीन गेंद बाद जॉनाथन कैंपबेल को स्थानापन्न खिलाड़ी रियान पराग के हाथों कैच कराके जिंबाब्वे का स्कोर 39 रन पर पांच विकेट किया। मायर्स ने अभिषेक की गेंद पर दो रन के साथ 10वें ओवर में टीम के रनों का अर्धशतक पूरा किया। मायर्स ने अभिषेक पर तीन चौकों के साथ रन गति में इजाफा किया। मेडांडे ने भी अभिषेक और शिवम दुबे पर चौके जड़े।

उन्होंने दुबे पर लगातार दो छक्के भी मारे। जिंबाब्वे को जीत के लिए अंतिम पांच ओवर में 73 रन की दरकार थी। सुंदर ने मेडांडे को रिंकू सिंह के हाथों कैच कराके इस साझेदारी को तोड़ा और साथ ही जिंबाब्वे की उम्मीदों को भी झटका दिया। मेडांडे ने 26 गेंद का सामना करते हुए दो छक्के और इतने ही चौके मारे।

India captain Shubman Gill’s composed innings of 66 powered India to a comprehensive total in Harare.#ZIMvIND 📝: https://t.co/ySuVs9CX9Fpic.twitter.com/NlxPvUP8Ln — ICC (@ICC) July 10, 2024

मायर्स ने 19वें ओवर में बिश्नोई पर चौके और छक्के के साथ 45 गेंद में करियर का पहला अर्धशतक पूरा किया लेकिन तब तक भारत की जीत लगभग सुनिश्चित हो चुकी थी। इससे पहले गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और जायसवाल के साथ पावर प्ले में बिना विकेट खोए 55 रन जोड़कर टीम को शानदार शुरुआत दिलाई।

जायसवाल ने ऑफ स्पिनर ब्रायन बेनेट के पहले ही ओवर में दो चौके और एक छक्का मारा जबकि गिल ने अगले ओवर में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज रिचर्ड नगारवा पर दो चौके और एक छक्का जड़ा। जायसवाल ने तेज गेंदबाज तेंडई चतारा की लगातार गेंदों पर भी चौका और छक्का मारा। जायसवाल को 29 रन के निजी स्कोर पर चतारा की गेंद पर स्वीपर कवर पर ताडिवनाशे मरुमानी ने जीवनदान दिया।

वह हालांकि इसका फायदा नहीं उठा पाए और अगले ओवर में रजा की गेंद पर बैकवर्ड प्वाइंट पर बेनेट को कैच दे बैठे। उन्होंने 27 गेंद का सामना करते हुए चार चौके और दो छक्के मारे। पिछले मैच में शतक जड़ने वाले अभिषेक शर्मा भी सिर्फ 10 रन बनाने के बाद रजा की गेंद पर मरुमानी को कैच दे बैठे।

गिल और गायकवाड़ ने इसके बाद पारी को आगे बढ़ाया। दोनों ने 13वें ओवर में वेस्ली माधेवेरे पर छक्के मारे। इसी ओवर में भारत के रनों का शतक पूरा हुआ। गिल ने चतारा पर चौके के साथ 36 गेंद में अर्धशतक पूरा किया। गिल और गायकवाड़ ने 17वें ओवर में रजा पर भी छक्के जड़े।

गिल हालांकि इसके बाद मुजरबानी की उछाल लेती गेंद को हवा में लहराकर रजा को कैच दे बैठे जबकि गायकवाड़ भी इस तेज गेंदबाज के अंतिम ओवर में माधेवेरे को कैच देकर अर्धशतक से एक रन से चूक गए। गायकवाड़ ने 28 गेंद की अपनी पारी में चार चौके और तीन छक्के मारे।