राहुल चाहरः 166 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा?, 24 ओवर, 51 रन और 8 विकेट, 1859 में विलियन मडल ने झटके थे 7 विकेट

लंदनः भारतीय लेग स्पिनर राहुल चाहर ने काउंटी क्रिकेट में सर्रे के लिये पदार्पण के साथ आठ विकेट लेकर 166 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। चाहर ने हैंपशर के खिलाफ 24 ओवर में 51 रन देकर आठ विकेट लिये । सर्रे के लिये पहली बार खेलने वाले किसी गेंदबाज का यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। उन्होंने 1859 में विलियन मडल का 61 रन देकर सात विकेट का रिकॉर्ड तोड़ा।
चाहर ने मैच में 118 रन देकर दस विकेट लिये जिसकी मदद से सर्रे ने हैंपशर को 20 रन से हराकर काउंटी डिविजन तालिका में दूसरा स्थान बरकरार रखा। चाहर का यह प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले उन्होंने 148 रन देकर नौ विकेट लिये थे । भारतीय हरफनमौला वॉशिंगटन सुंदर ने हैंपशर के लिये खेलते हुए पहली पारी में तीन विकेट लिये लेकिन दूसरी पारी में उन्हें विकेट नहीं मिली। बल्लेबाजी में उन्होंने 56 और 11 रन बनाये ।