Rachael Haynes retirement 2022: 6 विश्व कप जीते, ऑस्ट्रेलिया उप कप्तान ने संन्यास लिया, मैच 167, रन 3818, जानें आंकड़े

Rachael Haynes retirement 2022: ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज और उपकप्तान राचेल हेन्स ने गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। 2009 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाली खिलाड़ी ने 6 टेस्ट, 77 एकदिवसीय और 84 T20I खेले हैं।

ऑस्ट्रेलियाई टीम ने टी20 विश्व कप 2010, 2012, 2018 और 2022 और 50 ओवरों के विश्व कप 2013 और 2022 में जीती। इस टीम में हेन्स भी शामिल थीं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने इस साल उनकी मौजूदगी में बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता।

हेन्स सीमित ओवरों के प्रारूप में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों में नौवें नंबर पर है। उन्होंने वनडे में उन 40.76 की औसत से 2585 रन जबकि टी20 अंतरराष्ट्रीय में 26.56 की औसत से 850 रन और टेस्ट में 383 रन बनाए। वह 2018 से ऑस्ट्रेलिया के उपकप्तान की भूमिका निभा रही थीं।

तब से आस्ट्रेलिया ने 50 ओवरों के विश्व कप में एक और टी-20 विश्व कप में दो खिताब जीते। हेन्स हालांकि सिडनी थंडर की तरफ से अगले महीने महिला बिग बैश लीग में खेलेगी लेकिन इसके बाद न्यू साउथ वेल्स की तरफ से घरेलू क्रिकेट में हिस्सा नहीं लेंगी।

बाएं हाथ की बल्लेबाज 35 वर्षीय हेन्स ने 2009 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। उन्होंने अपने देश की तरफ से छह टेस्ट, 77 एकदिवसीय और 84 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले। हेन्स ने बयान में कहा,‘‘ मेरे करियर के दौरान मेरी साथी रही सभी खिलाड़ियों, आपकी वजह से ही मैं इतने लंबे समय तक खेल पाई।

Rachael Haynes retires having won it all

आप प्रत्येक दिन मुझे प्रेरित करती रही। मैंने आपसे मैदान के अंदर और बाहर काफी कुछ सीखा।’’ उन्होंने कहा,‘‘ एक खिलाड़ी के रूप में आपने मुझे चुनौती दी जिससे मुझे एक व्यक्ति के रूप मे विकास करने में मदद मिली और सबसे महत्वपूर्ण क्रिकेट को रोमांचक बनाया।’’

After a brilliant career spanning more than a decade, it's time for @RachaelHaynes to embark on the next chapter.



What a ride it's been!

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुख्य कार्यकारी निक हॉकले ने कहा, ‘‘क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ मैं राचेल को शानदार करियर के लिए बधाई देता हूं और मैदान के बाहर उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान को भी मान्यता देता हूं। ’’