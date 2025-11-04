आर अश्विन BBL से हुए बाहर, ऑफस्पिनर ने सोशल मीडिया पर बताई वजह

नई दिल्ली: आर अश्विन चेन्नई में टूर्नामेंट की तैयारी के लिए ट्रेनिंग के दौरान घुटने में चोट लगने के कारण बिग बैश लीग के आने वाले सीज़न में नहीं खेल पाएंगे। ऑफस्पिनर ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर यह घोषणा की। उनका एक प्रोसीजर हुआ है, जिसकी वजह से वह इस टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, जो इस साल 14 दिसंबर से शुरू होने वाला है।

39 साल के अश्विन, जिन्होंने पिछले साल दिसंबर में इंटरनेशनल क्रिकेट से और फिर अगस्त में IPL से रिटायरमेंट ले लिया था, सिडनी थंडर के लिए खेलने वाले थे, जो उनका पहला BBL सीज़न होने वाला था।

अश्विन ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट फैंस को लिखा, "मैं सच में इस ग्रुप का हिस्सा बनने और आपके सामने खेलने के लिए बहुत उत्साहित था। अभी के लिए, यह रिहैब, रिकवरी और मज़बूत होकर वापस आने के लिए काम करने का समय है। क्लब के साथ अपनी पहली बातचीत से ही, मुझे ट्रेंट, स्टाफ, खिलाड़ियों और आप में से कई लोगों से बहुत प्यार मिला, जिन्होंने पहले ही मुझसे संपर्क किया। एक भी गेंद फेंके जाने से पहले ही मुझे घर जैसा महसूस कराने के लिए धन्यवाद।"

उन्होंने कहा, "मैं सभी मैच देखूंगा, और हमारी महिला और पुरुष दोनों टीमों को चीयर करूंगा। अगर रिहैब और ट्रैवल का शेड्यूल बनता है, और अगर डॉक्टर खुश होते हैं, तो मैं सीज़न के आखिर में आकर आपसे पर्सनली मिलना चाहूंगा। कोई वादा नहीं। यही मेरा इरादा है।"