VIDEO: 6 पर 6 छक्के लगाने वाले प्रियांश के फेवरेट हैं विराट कोहली, पसंदीदा टीम आरसीबी...

Priyansh Arya Hits Six Sixes In One Over In DPL: दिल्ली प्रीमियर लीग (डीपीएल) में शानदार प्रदर्शन कर रहे प्रियांश आर्य अपने आदर्श दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली की तरह 18 नंबर की जर्सी पहनते हैं और उन्हें उम्मीद है कि एक दिन आईपीएल में उनकी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (आरसीबी) की ओर से खेलेंगे।

Priyansh Arya, a pure timer of the ball with the strong bottom hand.

The way he middles every hit is insane and makes it feel effortless. @DelhiPLT20



pic.twitter.com/5jAl3FHmXg