PM XI vs India, 2-day Warm-up Match series: पर्थ के बाद कैनबरा में दूसरी जीत?, शुभमन गिल ने कूटे 62 गेंद में 50 रन, हर्षित राणा ने 44 देकर झटके 4 विकेट

Highlights Prime Ministers XI vs India, 2-day Warm-up Match series: बारिश की भेंट चढ़ने के बाद दूसरे दिन मैच को 46 ओवर का कर दिया गया। Prime Ministers XI vs India, 2-day Warm-up Match series: टीम ने इसके बाद पूरे ओवर बल्लेबाजी की और 46 ओवर में पांच विकेट पर 257 रन बनाए। Prime Ministers XI vs India, 2-day Warm-up Match series: सैम कोन्सटास ने 97 गेंद में 14 चौकों और एक छक्के से 107 रन की पारी खेली।

Prime Ministers XI vs India, 2-day Warm-up Match series: शुभमन गिल ने प्रधानमंत्री एकादश के खिलाफ वर्षा से प्रभावित गुलाबी गेंद के दिन-रात्रि अभ्यास मैच में अर्धशतक के साथ अपनी अंगूठे की चोट से जुड़ी चिंताओं को दूर किया जबकि कप्तान रोहित शर्मा चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे। भारत ने यह मैच छह विकेट से जीता। यह देखना होगा कि रोहित एडीलेड में शुक्रवार से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट में पारी का आगाज करने के लिए उतरते हैं या नहीं। प्रधानमंत्री एकादश के खिलाफ पहले दिन का खेल बारिश की भेंट चढ़ने के बाद दूसरे दिन मैच को 46 ओवर का कर दिया गया। प्रधानमंत्री एकादश ने भारत को 241 रन का लक्ष्य दिया जो टीम ने 42.5 ओवर में चार विकेट गंवाकर हासिल कर लिया।

Shubman Gill gets to a fine half-century against the PM XI here at the Manuka Oval.

PM XI are all out for 240 runs.



Harshit Rana picks up four wickets, Akash Deep with two and Siraj, Prasidh, Washington and Jadeja pick a wicket each.

टीम ने इसके बाद पूरे ओवर बल्लेबाजी की और 46 ओवर में पांच विकेट पर 257 रन बनाए। प्रधानमंत्री एकादश की ओर से ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम में जगह बनाने के दावेदार सलामी बल्लेबाज सैम कोन्सटास ने 97 गेंद में 14 चौकों और एक छक्के से 107 रन की पारी खेली। भारतीय टीम प्रबंधन ने रणनीति के तहत विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह को मुकाबले के लिए नहीं उतारा और इन दोनों ने नेट पर एक दूसरे का सामना किया। पर्थ टेस्ट से बाहर रहने वाले रविचंद्रन अश्विन ने भी नेट पर कोहली को गेंदबाजी की।

Just after the drinks break, Harshit Rana picks up two quick wickets.



PM XI are 131/4

#TeamIndia openers, Yashasvi Jaiswal and KL Rahul have stitched a fine 50-run partnership between them in 13.1 overs.

अश्विन ने 2020-21 में एडीलेड में भारत के गुलाबी गेंद के पिछले टेस्ट में चार विकेट चटकाए थे। रविंद्र जडेजा ने हालांकि अभ्यास मैच में बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों की। उन्होंने पांच ओवर में 32 रन पर एक विकेट चटकाने के अलावा 27 रन भी बनाए। रोहित ने पहले टेस्ट में पारी का आगाज करने वाले यशस्वी जायसवाल और लोकेश राहुल को ही सलामी जोड़ी के रूप में उतारा और खुद चौथे नंबर पर बल्लेबाजी की। भारतीय कप्तान हालांकि सिर्फ 11 गेंद में तीन रन बनाने के बाद चार्ली एंडरसन (30 रन पर दो विकेट) की गेंद पर स्लिप में ओलिवर डेविस को कैच दे बैठे।

भारत के लिए हालांकि सबसे सुखद खबर गिल की बल्लेबाजी रही। उन्होंने आते ही तेज गेंदबाज माहली बियर्डमैन पर स्क्वायर कट से चौका जड़कर संकेत दिया कि उनके बाएं हाथ का अंगूठा फ्रेक्चर के बाद ठीक हो गया है और वह एडीलेड में खेलने के लिए तैयार हैं। गिल तेज गेंदबाज स्कॉट बोलैंड के खिलाफ भी काफी सहज दिखे।

उन्हें तेज गेंदबाजों और स्पिनरों दोनों के खिलाफ किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। वह 62 गेंद में 50 रन बनाने के बाद रिटायर्ड हुए। जायसवाल (59 गेंद में 45 रन), नितीश कुमार रेड्डी (32 गेंद में 42 रन) और वाशिंगटन सुंदर (36 गेंद में नाबाद 42) ने भी उम्दा पारियां खेली। विकेटकीपर बल्लेबाजी ऋषभ पंत भी बल्लेबाजी के लिए नहीं उतरे जिससे मनुका ओवल में मौजूद लगभग एक हजार भारतीय प्रशंसकों को निराशा हाथ लगी। इससे पहले पर्थ में टेस्ट पदार्पण के दौरान प्रभावित करने वाले तेज गेंदबाज हर्षित राणा (44 रन पर चार विकेट) ने एक बार फिर उम्दा गेंदबाजी की।

अनुभवहीन राणा को शुरुआती तीन ओवर में लाइन और लेंथ को लेकर जूझना पड़ा लेकिन इसके बाद उन्होंने गुलाबी गेंद का अच्छे इस्तेमाल किया। राणा ने जैक क्लेटन (40) को बोल्ड करने के एक गेंद बाद ओली डेविस (00) के भी विकेट उखाड़े। उन्होंने इसके बाद बाउंसर पर कप्तान जैक एडवर्ड्स (01) और सैम हार्पर (00) को प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों कैच कराया। आकाश दीप ने भी 58 रन देकर दो विकेट चटकाए लेकिन वह हर्षित के जितने घातक नजर नहीं आए।