Pretoria Capitals vs Joburg Super Kings 2025: धोनी की टीम का बुरा हाल?, 120 गेंद में बनाए 99 रन,  प्रिटोरिया कैपिटल्स ने 12 ओवर में कूटा

Highlights Pretoria Capitals vs Joburg Super Kings 2025: सुपर किंग्स 15 अंक के साथ चौथे स्थान पर है। Pretoria Capitals vs Joburg Super Kings 2025: जीत के साथ कैपिटल्स 14 अंक लेकर पांचवें स्थान पर है। Pretoria Capitals vs Joburg Super Kings 2025:

Pretoria Capitals vs Joburg Super Kings 2025: प्रिटोरिया कैपिटल्स ने जोबर्ग सुपर किंग्स को छह विकेट से हराकर बोनस अंक भी लिया और एसए 20 लीग प्लेआफ की दौड़ में खुद को बनाये रखा है । कैपिटल्स ने सुपर किंग्स को नौ विकेट पर 99 रन पर रोक दिया और फिर चार विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत के साथ कैपिटल्स 14 अंक लेकर पांचवें स्थान पर है जबकि सुपर किंग्स 15 अंक के साथ चौथे स्थान पर है। रिली रोसोयू अपने बच्चे के जन्म के कारण नहीं खेल रहे हैं जिसकी वजह से कप्तानी काइल वेरेने ने संभाली।

कैपिटल्स को दौड़ में बने रहने के लिये हर हालत में जीतना था और विल जैक्स ने पावरप्ले में दो ओवर डालर सिर्फ दो रन दिये । दूसरी ओर सुपर किंग्स के लिये कोई अच्छी साझेदारी नहीं बन सकी । फॉर्म में चल रहे डेवोन कोंवे को बांह पर गेंद लगने के कारण तीसरे ओवर में मैदान छोड़कर जाना पड़ा । सुपर किंग्स के कप्तान फाफ डु प्लेसी और पहला मैच खेल रहे रोजर्स शॉर्ट फाइन लेग में कैच दे बैठे ।

The smile on his face says it all 😁 A #BetwaySA20 debut to remember for Gideon Peters ✅ #PCvJSK#WelcomeToIncrediblepic.twitter.com/ohM6cJeWGV— Betway SA20 (@SA20_League) January 28, 2025

गाइडोन पीटर्स ने एसए 20 में अपने कैरियर की आक्रामक शुरूआत करके कोंवे को लगातार बाउंसर डाले । वह खराब पूल शॉट खेलकर विकेट के पीछे वेरेने को कैच देकर लौटे । पीटर्स ने चार ओवर के स्पैल में सिर्फ 15 रन देकर दो विकेट लिये ।बायें हाथ के स्पिनर सेनुरान मुथुस्वामी को भी दो विकेट मिले । कैपिटल्स के लिये मार्कस एकेरमैन ने 22 गेंद में 39 रन बनाये ।