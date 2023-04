Prabath Jayasuriya 2023: सात मैच में 50 विकेट, वेस्टइंडीज के अल्फ वेलेंटाइन का रिकॉर्ड टूटा, जानें पहले पायदान पर कौन

Highlights श्रीलंका के लिए असिथा फर्नांडो ने 30 रन देकर तीन विकेट लिये। सीरीज में 17 विकेट चटकाए। दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला में सूपड़ा साफ किया।

Prabath Jayasuriya 2023: श्रीलंका के प्रभात जयसूर्या ने कमाल कर दिया। सात मैच में 50 विकेट लेकर एशियाई रिकॉर्ड अपने नाम किया। 2022 में पदार्पण के बाद शानदार प्रदर्शन करते हुए धमाल कर दिया। जयसूर्या ने श्रीलंका के गाले में दूसरे टेस्ट की आयरलैंड की पहली पारी में 5/174 लिया था।

उन्होंने इस सीरीज में 17 विकेट चटकाए। इससे पहले टेस्ट में स्पिन गेंदबाज द्वारा सबसे कम मैच में 50 विकेट लेने का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के अल्फ वेलेंटाइन के नाम था। उन्होंने आठ मैचों में यह कारनामा किया था। जयसूर्या इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज रिचर्डसन और दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज वर्नोन फिलेंडर के साथ सबसे कम मैचों में 50 विकेट लेने के मामले में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है।

