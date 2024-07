पीएम मोदी करेंगे वर्ल्ड कप चैंपियन टीम इंडिया का स्वागत; वतन लौटते ही होगी खास मुलाकात; जानें शेड्यूल

Highlights भारतीय टीम नई दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात करेगी पीएम मोदी से मुलाकात के बाद भारतीय टीम मुंबई के लिए उड़ान भरेगी मुंबई में टीम इंडिया के लिए परेड होगी

T20 World Cup 2024: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम इंडिया आखिरकार वतन वापस लौट रही है। विश्व चैंपियन इंडिया टीम 4 जून को बारबाडोस से भारतीय एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। भारत पहुंचते ही टीम इंडिया का जबरदस्त स्वागत होने वाला है लेकिन उससे पहले टीम इंडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खास मुलाकात करेगी। पीएम मोदी टीम इंडिया का स्वागत करेंगे और यह मुलाकात बेहद खास रहने वाली है जिसकी तैयारियां की जा रही है।

गौरतलब है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने टीम और भारतीय पत्रकारों के लिए चार्टर्ड फ्लाइट की व्यवस्था की है, जो तूफान बेरिल के कारण बारबाडोस में फंस गए थे। भारतीय टीम देश के पत्रकारों के साथ सुबह-सुबह नई दिल्ली पहुंचेगी।

जानकारी के मुताबिक, गुरुवार को भारतीय टीम का कार्यक्रम काफी व्यस्त रहेगा, क्योंकि वे नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे और फिर जश्न मनाने के लिए मुंबई के लिए उड़ान भरेंगे। बीसीसीआई ने गुरुवार को विश्व चैंपियन के लिए एक बड़ा दिन तय किया है, क्योंकि वे वानखेड़े स्टेडियम के पास एक खुली बस परेड में हिस्सा लेंगे, जिसके बाद स्टेडियम में ही एक छोटा सा समारोह होगा।

भारतीय टीम का दिल्ली और मुंबई में बहुत बड़ा प्रशंसक वर्ग स्वागत करेगा, जो 2011 से ही विश्व कप जीतने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

#WATCH | A special flight of Air India lands at Barbados Airport. Team India will fly back to the country on this flight. pic.twitter.com/5q8NaiIJGP