इरफान पठान की 'गाजा' पोस्ट पर दानिश कनेरिया ने कहा- कृपया पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों के बारे में भी बोलें

Highlights कनेरिया ने पठान से "पाकिस्तानी हिन्दुओं" के दुखों पर भी बोलने का आग्रह किया पूर्व पाक क्रिकेटर ने कहा, यहाँ पाकिस्तान में स्थिति बहुत अलग नहीं है कनेरिया ने लिखा, इरफान भाई, मुझे खुशी है कि आप बच्चों के दर्द को समझते हैं

नई दिल्ली: आतंकवादी समूह हमास के खिलाफ चल रहे इजरायली हमले के बीच गाजा में बच्चों की दुर्दशा को उजागर करने वाले अपने पोस्ट पर भारत के पूर्व हरफनमौला खिलाड़ी इरफान पठान से पाकिस्तान के पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी दानिश कनेरिया ने भी उनसे "पाकिस्तानी हिन्दुओं" के दुखों पर भी बोलने का आग्रह किया।

7 अक्टूबर को हमास के आतंकवादियों द्वारा दक्षिणी इज़राइल में जमीन, समुद्र और हवाई मार्ग से घुसपैठ करने और नागरिकों को मारने और बंधक बनाने के बाद इज़राइल ने गाजा पर हवाई हमले और जमीनी आक्रमण शुरू किया। समन्वित आतंकवादी हमलों में अनुमानतः 1400 लोग मारे गए और कई घायल हुए।

आतंकी हमलों और इजराइल की जवाबी कार्रवाई ने दुनिया भर के राजनेताओं, मशहूर हस्तियों और खिलाड़ियों को चिंता में डाल दिया है। शुक्रवार को चल रहे इजराइल-हमास युद्ध पर निशाना साधते हुए, पठान ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से पोस्ट किया, "हर दिन, गाजा में 0-10 साल के मासूम बच्चे अपनी जान गंवा रहे हैं और दुनिया चुप है। एक खिलाड़ी के रूप में, मैं केवल बोल सकता हूं, लेकिन अब समय आ गया है कि विश्व के नेता एकजुट हों और इस संवेदनहीन हत्या को समाप्त करें।"

इजराइल-हमास संघर्ष के बारे में पोस्ट करने के लिए पूर्व भारतीय स्टार की प्रशंसा करते हुए, कनेरिया ने लिखा, "इरफान भाई, मुझे खुशी है कि आप बच्चों के दर्द को समझते हैं, और मैं उस पर आपके साथ खड़ा हूं। लेकिन कृपया पाकिस्तानी हिंदुओं के बारे में भी बोलें। यहाँ पाकिस्तान में स्थिति बहुत अलग नहीं है।"

