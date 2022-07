'हमने दुनिया को गलत साबित किया, शफीक बल्लेबाजी के सुपरस्टार', गॉल टेस्ट में जीत के बाद बोले रमीज राजा

Highlights गॉल में मिली ऐतिहासिक जीत से खुश हैं रमीज राजा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में तीसरे नंबर पर पहुंची पाकिस्तान अब्दुल्ला शफीक को रमीज राजा ने बताया सुपरस्टार

नई दिल्ली: पाकिस्तान ने गॉल में खेले गए पहले टेस्ट मैच में श्रीलंका को हरा दिया। पाक टीम ने 342 रन के लक्ष्य को पांचवें दिन हासिल किया। पाकिस्तान की इस शानदार जीत से पीसीबी के अध्यक्ष रमीज राजा बेहद ही खुश हैं। रमीज राजा ने टीम की जमकर तारीफ की और कहा कि पाकिस्तान टीम को रनों के एवरेस्ट को पार करना था। गॉल में अब तक कोई भी टीम इतने बड़े लक्ष्य का सफलता पूर्वक पीछा नहीं कर पाई थी। रमीज राजा ने कहा कि हमने दुनिया को गलत साबित किया। पीसीबी प्रमुख ने ट्वीट कर टीम और कप्तान बाबर आजम को बधाई दी। रमीज राजा ने गॉल टेस्ट मैच में शतक जड़ने वाले अब्दुल्ला शफीक की भी तारीफ की और कहा कि पाकिस्तान को अगला बल्लेबाजी सुपरस्टॉर मिल गया।

This #teamPakistan had to overcome a statistical Everest to prove the world wrong at Galle and they did !! Great run chase. Congrats @babarazam258 .And Pakistan may have found the next batting superstar in Abdullah Shafique @imabd28 . So calm and organised and classy.