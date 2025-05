PBKS vs RCB, Qualifier 1: सुयश शर्मा और हेजलवुड ने पंजाब किंग्स को 101 रनों पर किया ढेर, स्पिनर का 'मैं हूं यहां' वाला सेलिब्रेशन वायरल

PBKS vs RCB, Qualifier 1: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के स्पिनर सुयश शर्मा इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2025) क्वालीफायर 1 में पंजाब किंग्स (PBKS) के बल्लेबाज शशांक सिंह को आउट करने के बाद पूरी तरह से जोश में आ गए और उन्होंने आइ एम हेयर (मैं हूं यहां) वाला ऐक्शन किया। यह घटना नौवें ओवर की दूसरी गेंद पर हुई। PBKS पहले से ही संघर्ष कर रहा था, उस समय तक उसका स्कोर 5 विकेट पर 60 रन था और विकेट ने श्रेयस अय्यर की टीम की स्थिति को और खराब कर दिया।

सुयश ने स्टंप पर एक सपाट गुगली फेंकी, जबकि शशांक ने लाइन के पार एक अजीब स्विंग की और गेंद पूरी तरह से चूक गई, जिससे उनका मिडिल और लेग स्टंप टूट गया। आउट होने के बाद, सेलिब्रेशन में सुयश क्रीज के पार भागते हुए क्रेजी हो गए और अपने हाथों से इशारा करते हुए कहा “मैं हूँ यहाँ।”

