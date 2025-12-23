पीठ की चोट से बेहाल पैट कमिंस, एशेज, टी20 विश्व कप और आईपीएल से हो सकते बाहर?, सनराइजर्स हैदराबाद के सामने कप्तानी संकट?

Highlights इंग्लैंड के खिलाफ एशेज श्रृंखला के पहले दो मैच में नहीं खेल पाए थे। एडिलेड में खेले गए तीसरे एशेज टेस्ट में वापसी की। 3-0 से अजेय बढ़त दिलाने में अहम भूमिका निभाई।

मेलबर्नः पैट कमिंस एशेज के शेष मैचों से बाहर हो गए हैं। 32 वर्षीय कमिंस पहले दो मैच नहीं खेल पाए थे। पीठ की चोट से उबरने के बाद एडिलेड में खेले तीसरे मैच में उन्होंने हिस्सा लिया था। सीरीज 3-0 से अपने नाम करने के बाद कमिंस को अंतिम दो मैचों के लिए आराम दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट और वनडे कप्तान पैट कमिंस का अगले साल भारत और श्रीलंका में होने वाले टी20 विश्व कप में खेलना संदिग्ध है क्योंकि वह पीठ की चोट से अभी तक पूरी तरह नहीं उबर पाए हैं। हो सकता है आईपीएल 2026 से भी बाहर हो सकते हैं। कमिंस इस समय सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान हैं।

कमिंस इंग्लैंड के खिलाफ एशेज श्रृंखला के पहले दो मैच में नहीं खेल पाए थे। उन्होंने एडिलेड में खेले गए तीसरे एशेज टेस्ट में वापसी की और छह विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को श्रृंखला में 3-0 से अजेय बढ़त दिलाने में अहम भूमिका निभाई। कमिंस अब इस श्रृंखला के बाकी बचे दो मैच में नहीं खेल पाएंगे और यहां तक ​​कि उनका टी20 विश्व कप में खेलना भी संदिग्ध है।

ऑलराउंडर मिचेल मार्श टी20 अंतरराष्ट्रीय में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान हैं। ईएसपीएनक्रिकइन्फो के अनुसार ऑस्ट्रेलिया के मुख्य कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने कहा, ‘‘विश्व कप का बेसब्री से इंतजार है। वह (कमिंस) इस टूर्नामेंट के लिए टीम में शामिल होंगे या नहीं, मैं अभी इस बारे में स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कर सकता।

फिलहाल स्थिति अनिश्चित है। हमें उम्मीद है कि वह तब तक फिट हो जाएंगे।’’ उन्होंने कहा, ‘‘वह ठीक है लेकिन हम किसी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं। हमने श्रृंखला जीत ली है और यही हमारा लक्ष्य था। वह श्रृंखला के बाकी मैचों में नहीं खेलेंगे।

उनकी वापसी को लेकर हमने काफी समय पहले इस बारे में चर्चा की थी।’’ टी20 विश्व कप सात फरवरी से शुरू होगा और उसका फाइनल आठ मार्च को खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया को अपना पहला मैच 11 फरवरी को कोलंबो में आयरलैंड के खिलाफ खेलना है।