Pakistan vs New Zealand Women’s T20 World Cup: टी20 विश्व कप में कोई एशियाई देश नहीं?, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश बाहर, सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड

Highlights Pakistan vs New Zealand Live Score, Women’s T20 World Cup: भारतीय टीम अंतिम चार में जगह बनाने में नाकाम रही। Pakistan vs New Zealand Live Score, Women’s T20 World Cup: पाकिस्तान की टीम भी बाहर हो गई। Pakistan vs New Zealand Live Score, Women’s T20 World Cup: भारत 4 मैच खेलकर 2 जीत और 2 हार के साथ तीसरे पायदान पर।

Pakistan vs New Zealand Live Score, Women’s T20 World Cup: आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 के ग्रुप ए से सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड ने प्रवेश किया। टी20 विश्व कप में कोई एशियाई देश नहीं है। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश की महिला टीम बाहर हो गई। न्यूज़ीलैंड ने पाकिस्तान को 54 रन से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। न्यूजीलैंड की बड़ी जीत हुई और वह 2016 के बाद पहली बार सेमीफाइनल में पहुंच गया। भारतीय टीम 4 मैच खेलकर 2 जीत और 2 हार के साथ तीसरे पायदान पर रही। टीम इंडिया सपना फिर से टूट गया।

Through to the semi-finals in style



New Zealand become the second team after Australia to make the final four of the Women's #T20WorldCup 2024

लेग स्पिनर अमेलिया केर और ऑफ स्पिनर इडेन कार्सन की फिरकी के जादू से न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीम ने सोमवार को यहां पाकिस्तान को ग्रुप ए के कम स्कोर वाले मैच में 54 रन से हराकर आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बनाई। गेंदबाजी की अनुकूल धीमी पिच पर न्यूजीलैंड के 111 रन के छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम अमेलिया (14 रन पर तीन विकेट) और कार्सन (सात रन पर दो विकेट) की बलखाती गेंदों के सामने 11.4 ओवर में सिर्फ 56 रन पर ढेर हो गई।

More cricketing action confirmed as New Zealand to tour India after Women's #T20WorldCup

पाकिस्तान की ओर से कप्तान फातिमा सना (21) और सलामी बल्लेबाज मुनीबा अली (15) ही दोहरे अंक में पहुंच पाईं। टीम ने अंतिम पांच विकेट सिर्फ चार रन जोड़कर गंवाए। इस जीत से न्यूजीलैंड की टीम ग्रुप ए में चार मैच में तीन जीत से छह अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहते हुए सेमीफाइनल में पहुंची। ऑस्ट्रेलिया की टीम शीर्ष पर रही।

न्यूजीलैंड की जीत के साथ भारत और पाकिस्तान का अंतिम चार में जगह बनाने का सपना भी टूट गया। इससे पहले बाएं हाथ की स्पिनर नासरा संधू (18 रन पर तीन विकेट) और ऑफ स्पिनर ओमाइमा सोहेल (14 रन पर एक विकेट) ने बीच के ओवरों में न्यूजीलैंड की बल्लेबाजों पर लगाम लगाकर रखी जिससे टीम छह विकेट पर 110 रन ही बना सकी।

बाएं हाथ की स्पिनर सादिया इकबाल (23 रन पर एक विकेट) और ऑफ स्पिनर निदा डार (26 रन पर एक विकेट) ने भी एक-एक विकेट चटकाया। पाकिस्तान की क्षेत्ररक्षकों ने हालांकि निराश किया और आठ कैच टपकाए। न्यूजीलैंड की ओर से सलामी बल्लेबाज सूजी बेट्स ने सर्वाधिक 28 रन बनाए। उनके अलावा ब्रूक हेलीडे (22) ही 20 रन के आंकड़े को छू पाईं।

लक्ष्य का पीछा करने उतरे पाकिस्तान की शुरुआत खराब रही और टीम ने पावर प्ले में ही पांच विकेट गंवा दिए। टीम ने दूसरे ओवर में ही आलिया रियाज (00) का विकेट गंवाया जिनका कार्सन की गेंद पर कप्तान सोफी डिवाइन ने कैच लपका। मुनीबा का पारी के पहले ही ओवर में रोजमेरी मायर ने अपनी ही गेंद पर कैच छोड़ा जिसका फायदा उठाकर उन्होंने कार्सन पर चौका मारा।

Eden Carson was on top of her game against Pakistan, recording figures of 2/7 in Dubai



She's the @aramco POTM winner

मुनीबा (15) ने लिया ताहुहु पर भी चौका जड़ा लेकिन अगली गेंद पर बोल्ड हो गईं। बाएं हाथ की स्पिनर फ्रेन जोनास ने पांचवें ओवर में अपनी पहली ही गेंद पर सदफ शमास (02) को बोल्ड किया इराम जावेद (03) भी इसी ओवर में रन आउट हो गईं जिससे पाकिस्तान का स्कोर चार विकेट पर 23 रन हो गया। मायर ने सिदरा अमीन (00) को बोल्ड करके पाकिस्तान को पांचवां झटका दिया।

पाकिस्तान ने पावर प्ले में पांच विकेट पर 28 रन बनाए। फातिमा और निदा ने इसके बाद पारी को संभाला। फातिमा ने मायर जबकि निदा ने अमेलिया पर चौके मारे। पाकिस्तान के रनों का अर्धशतक 10वें ओवर में पूरा हुआ लेकिन अमेलिया के इसी ओवर में बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में निदा (09) विकेटकीपर इसाबेला गेज के हाथों स्टंप हो गईं।

कार्सन ने इसके बाद ओमाइमा सोहेल (02) को अपनी ही गेंद पर लपका जबकि अगले ओवर में सैयद अरूब शाह (00) रन आउट हो गईं। अमेलिया ने अगली गेंद पर फातिमा को बेट्स के हाथों कैच कराके पाकिस्तान को नौवां झटका दिया और फिर सादिया (00) को भी बेट्स के हाथों कैच कराके न्यूजीलैंड को जीत दिलाई।

इससे पहले डिवाइन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया जिसके बाद सूजी बेट्स और जॉर्जिया प्लिमर (17) ने पावर प्ले में 39 रन जोड़कर टीम को सतर्क शुरुआत दिलाई। बेट्स ने पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना की दूसरी ही गेंद पर चौके से खाता खोला और फिर उनके अगले ओवर में भी चौका जड़ा।

प्लिमर ने भी पाकिस्तान की कप्तान की गेंद को बाउंड्री के दर्शन कराए। बेट्स 14 रन के स्कोर पर भाग्यशाली रहीं जब निदा की गेंद पर विकेटकीपर मुनीबा अली ने उनका मुश्किल कैच टपका दिया। बेट्स को ओमाइमा के अगले ओवर में एक और जीवनदान मिला जब नासरा उनका कैच लपकने में नाकाम रहीं।

नासरा ने हालांकि अपनी गलती की भरपाई करते हुए प्लिमर को फातिमा के हाथों कैच कराके पाकिस्तान को पहली सफलता दिलाई। ओमाइमा ने अपनी ही गेंद पर अमेलिया केर का कैच टपकाया। टीम के रनों का अर्धशतक नौवें ओवर में पूरा हुआ लेकिन बेट्स इसी ओवर में नासरा की गेंद पर निदा को आसान कैच दे बैठीं।

उन्होंने 29 गेंद का सामना करते हुए तीन चौके मारे। अमेलिया (09) जीवनदान का फायदा नहीं उठा सकी और ओइमाइमा की गेंद पर फातिमा के हाथों लपकी गईं जिससे न्यूजीलैंड का स्कोर 12वें ओवर में तीन विकेट पर 58 रन हो गया। हेलीडे ने 15वें ओवर में लेग स्पिनर सैयदा अरूब शाह पर दो चौकों के साथ बाउंड्री के सूखे को खत्म किया।

डिवाइन को भी इसके बाद निदा की गेंद पर लॉन्ग ऑन पर सिदरा अमीन ने जीवनदान दिया। नासरा की गेंद पर हेलीडे को भी जीवनदान मिला लेकिन वह बाएं हाथ की इस स्पिनर के इसी ओवर में मुनीबा के हाथों स्टंप हो गईं। बाएं हाथ की स्पिनर सादिया इकबाल ने डिवाइन (19) को फातिमा के हाथों कैच कराया। न्यूजीलैंड के रनों का शतक 19वें ओवर में पूरा हुआ। आखिरी ओवर में पाकिस्तान ने तीन और कैच टपकाए।