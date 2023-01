Pakistan vs New Zealand 2023: चार साल के बाद टीम में शानदार वापसी, 2 मैच, 335 रन, एक शतक और 3 फिफ्टी, देखें पत्नी ने दिया ऐसा रिएक्शन

Highlights दूसरी पारी में 118 रन बनाकर पाकिस्तान को हार से बचा ली है। टेस्ट मैच से मोहम्मद रिजवान का पत्ता कटना तय हो गया है। एक शतक और तीन अर्धशतक शामिल हैं।

Pakistan vs New Zealand 2023: पूर्व कप्तान सरफराज अहमद ने टेस्ट क्रिकेट में शानदार वापसी की। चार साल के बाद टीम में वापसी कर रहे अहमद ने 2 मैच में 335 रन बनाए। जिसमें एक शतक और तीन अर्धशतक शामिल हैं। इस दौरान उनका औसत 83.75 रहा। अहमद की पत्नी का रिएक्शन वायरल हो गया।

Player of the Match in the second Test ✅

Player of the Series ✅



A dream comeback for Sarfaraz Ahmed 🤩#WTC23#PAKvNZpic.twitter.com/SBcgLzfPRO — ICC (@ICC) January 6, 2023

सरफराज अहमद को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। दूसरे टेस्ट के दूसरी पारी में 118 रन बनाकर पाकिस्तान को हार से बचा ली है। टेस्ट मैच से मोहम्मद रिजवान का पत्ता कटना तय हो गया है। रिजवान कई मैच में फ्लॉप हो रहे थे।

Top knock from Sarfaraz Ahmed 👌



With 92 runs needed, can he take Pakistan to victory? 🤔 #WTC23 | #PAKvNZ | 📝 https://t.co/5TMMWQ0jQlpic.twitter.com/aLofa33zVb — ICC (@ICC) January 6, 2023

अहमद ने टेस्ट क्रिकेट में वापसी को और शानदार बनाते हुए दूसरी पारी में शतक जड़ा जिससे पाकिस्तान शुक्रवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी ओवरों में रोमांचक हुए दूसरे टेस्ट मैच को ड्रॉ कराने में सफल रहा। दो मैचों की इस श्रृंखला के दोनों मुकाबले ड्रॉ पर छूटे। चार साल के बाद टीम में वापसी कर रहे सरफराज ने 118 रन की पारी खेली।

उन्होंने इससे पहले तीन पारियों में अर्धशतक लगाया था। खराब रोशनी के कारण जब अंपायरों ने खेल को रोकने का फैसला किया तब पाकिस्तान को जीत के लिए 15 रन की जरूरत थी जबकि न्यूजीलैंड को एक विकेट की दरकार थी। जीत के लिए 319 रन का पीछा करते हुए पाकिस्तान ने नौ विकेट पर 304 रन बनाये।

Stand up for the local hero! Sarfaraz Ahmed, take a bow 👏 #PAKvNZpic.twitter.com/HGgzKlAJEL — Farid Khan (@_FaridKhan) January 6, 2023

सरफराज ने चार घंटे और 48 मिनट की पारी के दौरान 176 गेंद का सामना किया और नौ चौके तथा एक छक्का जड़ा। उन्होंने सऊद शकील (32) के साथ छठे विकेट के लिए 123 रन की साझेदारी की मैच में पाकिस्तान की वापसी करायी। इससे पहले न्यूजीलैंड के स्पिनरों ने दूसरे क्रिकेट टेस्ट के आखिरी दिन शुक्रवार को पाकिस्तान के पांच विकेट 80 रन पर निकाल दिये थे।

When life gives you another chance, grab it like Sarfaraz Ahmed! What a player 👏 #PAKvNZpic.twitter.com/h8icazMuwZ — Farid Khan (@_FaridKhan) January 6, 2023

ऑफ स्पिनर माइकल ब्रेसवेल (75 रन पर चार विकेट) ने बाबर आजम और शान मसूद को छह गेंद के भीतर पवेलियन भेजा । इसके बाद ईश सोढ़ी (59 रन पर दो विकेट) ने इमामुल हक को बोल्ड किया । ब्रेसवेल ने दिन के आखिरी सत्र में शकील को आउट कर सरफराज के साथ उनकी तीन घंटे से अधिक की साझेदारी तोड़ी।

अगा सलमान ने इसके बाद 40 गेंद में 30 रन की पारी खेली लेकिन वह मैट हेनरी (69 रन पर एक विकेट) की गेंद पर बोल्ड हुए। हसन अली (पांच) को कप्तान टिम साउदी (43 रन पर दो विकेट) ने पगबाधा किया तो वहीं ब्रेसवेल ने सरफराज को आउट कर न्यूजीलैंड की जीत की उम्मीदें जगा दी। आखिरी विकेट के लिए नसीम शाह (नाबाद 15) और अबरार अहमद (नाबाद सात) ने 21 गेंद में 17 रन की अटूट साझेदार कर टीम को हार से बचाने में अहम भूमिका निभायी।