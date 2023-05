Pakistan vs New Zealand 2023: 3-0 से आगे, तीसरे वनडे में न्यूजीलैंड को 26 रन से हराया, 2011 के बाद पाकिस्तान के खिलाफ पहली वनडे सीरीज गंवाई

Highlights बाकी बचे दोनों मैच शुक्रवार और रविवार को कराची में खेले जाएंगे। 26 रन से हराकर पांच मैचों की सीरीज में 3-0 से अजेय बढ़त बनाई। कप्तान बाबर आजम ने 54 रन की पारी खेली।

Pakistan vs New Zealand 2023: एक बार फिर न्यूजीलैंड करीब आकर मैच हार गया। इस जीत के साथ पाकिस्तान ने सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। सीरीज के बाकी बचे दोनों मैच शुक्रवार और रविवार को कराची में खेले जाएंगे।

पाकिस्तान ने शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन से न्यूजीलैंड को तीसरे एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 26 रन से हराकर पांच मैचों की सीरीज में 3-0 से अजेय बढ़त बनाई। सलामी बल्लेबाज इमाम उल हक ने 107 गेंदों पर 90 रन बनाए जबकि कप्तान बाबर आजम ने 54 रन की पारी खेली।

A valiant effort from New Zealand, but Pakistan take an unassailable lead in the series with third successive win 🙌#PAKvNZ | https://t.co/yeod6eVmbhpic.twitter.com/plrkKpa6A3 — ICC (@ICC) May 3, 2023

इन दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 108 रन की साझेदारी की। इनके अलावा मोहम्मद रिजवान ने 32 और आगा सलमान ने 31 रन का योगदान दिया जिससे पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किए जाने पर छह विकेट पर 287 रन बनाए।

Three Pakistan players in the top five ODI batters 🔥



The latest changes in the @MRFWorldwide ICC Men’s Player Rankings ⬇️https://t.co/1L07ZSzOZo — ICC (@ICC) May 4, 2023

कोल मैककोनी (नाबाद 64) ने केवल 36 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया और न्यूजीलैंड की तरफ से पदार्पण मैच में सबसे तेज अर्थशतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया लेकिन इसके बावजूद उनकी टीम 49.1 ओवर में 261 रन पर आउट हो गई। न्यूजीलैंड ने इस तरह से 2011 के बाद पाकिस्तान के खिलाफ पहली वनडे श्रृंखला गंवाई।

Tough ask awaits New Zealand as Pakistan strike at regular intervals 👊#PAKvNZ | https://t.co/yeod6eVmbhpic.twitter.com/R8YY0tQQX3 — ICC (@ICC) May 3, 2023

न्यूजीलैंड को टॉम ब्लंडेल (65) और विल यंग (33) ने पहले विकेट के लिए 83 रन जोड़कर अच्छी शुरुआत दिलाई थी लेकिन इसके बाद उसने नियमित अंतराल में विकेट गंवाए। मध्यक्रम में कप्तान टॉम लैथम (45) ही कुछ योगदान दे पाए। पाकिस्तान की तरफ से शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद वसीम और नसीम शाह ने दो-दो विकेट लिए।

फॉर्म में चल रहे पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज फखर जमान बाबर आज़म के सबसे करीबी रैंकिंग चैलेंजर बन गए हैं। फखर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया। 33 वर्षीय खिलाड़ी लगातार शतक लगाकर मुकाम हासिल किया। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने रावलपिंडी में श्रृंखला के पहले मैच में 117 रन बनाए और फिर उसी स्थान पर दूसरे मैच में शानदार 180 * रन बनाए।

बाबर के पीछे आठ स्थान की छलांग लगाकर दूसरे स्थान पर पहुंच गए। 784 रेटिंग अंकों के करियर के सर्वश्रेष्ठ स्कोर तक पहुंच गए हैं। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के पास इस साल के अंत में होने वाले आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप से पहले नवीनतम एकदिवसीय बल्लेबाजी चार्ट में शीर्ष पांच में तीन खिलाड़ी हैं, इमाम-उल-हक टॉप 5 में हैं। दक्षिण अफ्रीका के रासी वैन डेर डूसन के पीछे पांचवें स्थान पर हैं।