Pakistan vs New Zealand 2023: न्यूजीलैंड की 100वीं जीत, पाकिस्तान को 6 विकेट से हराकर सीरीज 2-2 से बराबर, 15 चौके और छक्के, 57 गेंद में 104 रन

Highlights मार्क चैपमैन को प्लेयर ऑफ द मैच और सीरीज घोषित किया गया। न्यूजीलैंड के सामने 194 रन का लक्ष्य था। पांचवें विकेट के लिए नौ ओवर में 121 रन की अटूट साझेदारी की।

Pakistan vs New Zealand 2023: मार्क चैपमैन पाकिस्तान गेंदबाज पर जमकर बरसे। 11 चौके और 4 छक्के की मदद से 57 गेंद में 104 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराकर सीरीज 2-2 से बराबर कर दिया। चैपमैन को प्लेयर ऑफ द मैच और सीरीज घोषित किया गया।

An innings of the highest order from Mark Chapman levels the #PAKvNZ T20I series!



