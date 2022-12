Pakistan vs New Zealand 2022: छक्का जड़कर टेस्ट करियर का नौवां शतक, पांचवें विकेट लिए 196 रन की साझेदारी, 20 साल के बाद पाक दौरे पर न्यूजीलैंड की टीम

Highlights खराब शुरुआत से उबरते हुए सोमवार को स्टंप्स तक पांच विकेट पर 317 रन बनाए। माइकल ब्रेसवेल के खिलाफ छक्का जड़कर टेस्ट करियर का नौवां शतक पूरा किया। न्यूजीलैंड की टीम ने इससे पहले दिन के शुरुआती घंटे में 48 रन पर तीन विकेट चटकाकर अपना दबदबा बनाया।

Pakistan vs New Zealand 2022: कप्तान बाबर आजम की नाबाद शतकीय पारी और टेस्ट टीम में वापसी कर रहे सरफराज अहमद (86) के साथ उनकी पांचवें विकेट लिए 196 रन की साझेदारी के दम पर पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दो मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट मैच में खराब शुरुआत से उबरते हुए सोमवार को स्टंप्स तक पांच विकेट पर 317 रन बनाए।

स्टंप्स के समय बाबर 161 जबकि आगा सलमान तीन रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। बाबर ने अब तक 277 गेंद की पारी में 15 चौके और एक छक्का लगाया है। उन्होंने 53वें ओवर की पहली गेंद पर माइकल ब्रेसवेल के खिलाफ छक्का जड़कर टेस्ट करियर का नौवां शतक पूरा किया।

