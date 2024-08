Pakistan vs Bangladesh, 2nd Test 2024: अगर बारिश में धुल गया तो क्या होगा?, पाकिस्तान के सामने दोहरी समस्या, सरजर्मीं पर टेस्ट सीरीज हारने और डब्ल्यूटीसी अंक पर संकट!

Highlights Pakistan vs Bangladesh, 2nd Test 2024: बांग्लादेश दो मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है। Pakistan vs Bangladesh, 2nd Test 2024: तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी को बाहर कर दिया। Pakistan vs Bangladesh, 2nd Test 2024: बाएं हाथ के स्पिनर मीर हमजा को इसमें शामिल किया है।

Pakistan vs Bangladesh, 2nd Test 2024: अगर बारिश में धुल गया तो क्या होगा?, पाकिस्तान के सामने दोहरी समस्या है। अपने सरजर्मीं पर टेस्ट सीरीज हारने की संभावना ज्यादा दिख रही है। 2 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान की टीम 1-0 से पीछे है। रावलपिंडी में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच दूसरे टेस्ट की शुरुआत ख़राब रही और पहला दिन बारिश के कारण रद्द हो गया। बांग्लादेश ने टेस्ट जीतकर पाकिस्तान क्रिकेट में खलबली मचा दी। स्टेडियम के नवीनीकरण के कारण शुरू में कराची में निर्धारित होने के बाद दूसरा टेस्ट रावलपिंडी में स्थानांतरित कर दिया गया था।

No play on Day 1 of the second Test between Pakistan and Bangladesh as heavy rain forces a washout before the toss 🌧#WTC25 | #PAKvBANpic.twitter.com/AOtJtLFo9s