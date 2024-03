Pakistan Super League 2024: तोड़े रिकॉर्ड, फाइनल में मुल्तान सुल्तांस, मीर ने की गजब की गेंदबाजी, फिरकी पर नाचे पेशावर जाल्मी

Highlights मुल्तान सुल्तांस ने 2021 में पीएसएल खिताब जीता था। पिछले दो चरण में फाइनल में लाहौर कलंदर्स से हार मिली थी। लगातार चौथे पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) फाइनल में प्रवेश किया।

Pakistan Super League 2024: मुल्तान सुल्तांस ने एकतरफा क्वालीफायर में पेशावर जाल्मी को सात विकेट से हराकर लगातार चौथे पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) फाइनल में प्रवेश किया। मुल्तान सुल्तांस ने 2021 में पीएसएल खिताब जीता था लेकिन पिछले दो चरण में उसे फाइनल में लाहौर कलंदर्स से हार मिली थी। बाबर आजम की अगुआई वाली पेशावर जाल्मी को सोमवार को होने वाले फाइनल में जगह बनाने का एक और मौका मिलेगा जब वह इस्लामाबाद यूनाईटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बीच शनिवार को होने वाले एलिमिनेटर की विजेता से भिड़ेगी।

