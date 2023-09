Pakistan ODI World Cup 2023: पांच अक्टूबर से विश्व कप, पाकिस्तान को झटका, नसीम कंधे की चोट के कारण बाहर, 60 मैच में 91 विकेट लेने वाले खिलाड़ी को मौका, देखें 15 सदस्यीय टीम

Highlights 2023 विश्व कप के लिए पाकिस्तान की 15 खिलाड़ियों की टीम में शामिल किया गया है। पाकिस्तान के लिए 60 एकदिवसीय मैचों में 30.36 की औसत से 91 विकेट लिए हैं। आखिरी वनडे मैच जनवरी 2023 में कराची में न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में खेला था।

Pakistan ODI World Cup 2023:आईसीसी वनडे विश्व कप 2023 की शुरुआत 5 अक्टूबर से हो रहा है। पाकिस्तान टीम को बड़ा झटका लगा है। नसीम शाह कंधे की चोट के कारण बाहर हो गए हैं। हसन अली को भारत में खेले जाने वाले 2023 विश्व कप के लिए पाकिस्तान की 15 खिलाड़ियों की टीम में शामिल किया गया है।

हसन ने 2017 में पदार्पण करने के बाद से पाकिस्तान के लिए 60 एकदिवसीय मैचों में 30.36 की औसत से 91 विकेट लिए हैं। उनका आखिरी वनडे मैच जनवरी 2023 में कराची में न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में खेला था। एशिया कप में भारत के खिलाफ सुपर 4 प्रतियोगिता के दौरान नसीम को कंधे में चोट लग गई थी और वह टूर्नामेंट से बाहर हो गए।

🚨 JUST IN: Young speedster misses out as Pakistan announce their #CWC23 squad.



