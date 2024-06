PAK vs USA T20 World Cup 2024: आखिर मैच सुपर ओवर में क्यों!, जानिए 20वें ओवर की कहानी, रऊफ पर कैसे भारी पड़े नीतीश और जोन्स, 14 रन ऐसे कूटे

Highlights PAK vs USA, T20 World Cup 2024: चार टाई मैचों (सुपर ओवर और बॉल आउट) में पाकिस्तान की यह तीसरी हार है। PAK vs USA, T20 World Cup 2024: यह पहली बार है, जब पाकिस्तान टी20ई में किसी गैर-पूर्ण सदस्य टीम से हार गया। PAK vs USA, T20 World Cup 2024: बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान दूसरा टेस्ट खेलने वाला देश है, जिसे अमेरिका ने टी20ई में हराया।

PAK vs USA, T20 World Cup 2024: क्रिकेट में कुछ भी संभव है। कौन टीम किससे हार जाए पता नहीं। विश्व चैंपियन भी ‘नौसिखिया’ टीम से मात खा जाए, किसी को पता नहीं। कल रात कुछ ऐसा ही हुआ। मेजबान अमेरिका ने पूर्व चैंपियन पाकिस्तान को धाराशाही कर दिया। पहले 20वें ओवर की कहानी आपको बताता हूं। इस ओवर में 15 रन की जरूरत थी। गेंद पाकिस्तान के सुपरस्टार गेंदबाज हारिस रऊफ के हाथों में। पहली, दूसरी और तीसरी गेंद पर 3 सिंगल, चौथी पर सिक्स, 5वीं पर एक और अंतिम गेंद यानी छठी गेंद पर चौके लगाकर नीतीश कुमार ने मैच को सुपर ओवर में ले गए। आपको बता दें कि रऊफ ही वह गेंदबाज हैं जिसपर कुछ साल पहले विराट कोहली ने लगातार दो छक्के मारकर पाकिस्तान को नानी याद दिलाई थी। पाकिस्तान टीम की कहानी कुछ यूं है...

PAK vs USA, T20 World Cup 2024: गेंद और रन (जीत के लिए 15 रन की जरूरत...)

1ः एक

2ः एक

3ः एक

4ः छक्का

5ः एक

6ः चौका...

It's been an incredible journey for USA's Super Over hero, Saurabh Netravalkar 🌟#T20WorldCuppic.twitter.com/rwmSSb9Xpi — ICC (@ICC) June 7, 2024

टी20 वर्ल्ड कप में टाई हुए मैचः

भारत बनाम पाकिस्तान, डरबन, 2007

श्रीलंका बनाम न्यूजीलैंड, पल्लेकेले, 2012

न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज, पल्लेकेले, 2012

NAM बनाम ओमान, ब्रिजटाउन, 2024

यूएसए बनाम PAK, डलास, 2024*।

‘नौसिखिया’ अमेरिकी टीम ने टी20 विश्व कप में पाकिस्तान को हराया

पाकिस्तान क्रिकेट की दुर्दशा की बानगी भी मिलती है जिसे 2007 वनडे विश्व कप में आयरलैंड ने तीन विकेट से हराकर टूर्नामेंट से उसका बोरिया बिस्तर बांध दिया था। अमेरिका ग्रुप ए में अब शीर्ष पर है, जिसने पहले मैच में कनाडा को सात विकेट से हराया था। अब उसे भारत से खेलना है। पहले गेंदबाजी चुनते हुए अमेरिका के बायें हाथ के स्पिनर नोस्तुष केंजिगे ने 30 रन देकर तीन विकेट लिए।

Pakistan captain Babar Azam knows where it all went wrong for his side in their Super Over loss to USA at the #T20WorldCup 👀



Details 👇https://t.co/kjiniCrD2D — ICC (@ICC) June 7, 2024

पाकिस्तान की टीम सात विकेट पर 159 रन ही बना सकी। जवाब में अमेरिका ने तीन विकेट पर 159 रन बनाये। कप्तान मोनांक पटेल ने 38 गेंद में 50, आरोन जोंस ने 26 गेंद में 36 और एंड्रिस गौस ने 26 गेंद में 35 रन की पारियां खेली। सुपर ओवर मोहम्मद आमिर ने फेंका जिसमें अमेरिका ने 18 रन बनाये जबकि आठ रन अतिरिक्त के इसमें शामिल थे।

वहीं अमेरिका के सौरभ नेत्रवलकर ने अनुशासित गेंदबाजी करके सिर्फ 13 रन दिये। पाकिस्तान ने सुपर ओवर में बल्लेबाजी के लिये उतरने में काफी समय लिया। अमेरिका के फील्डर इंतजार करते रहे और मैदानी अंपायरों को दखल देना पड़ा। इससे पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी का अमेरिका का फैसला सही साबित हुआ जब मोहम्मद रिजवान दूसरे ही ओवर में नेत्रवलकर की गेंद पर स्टीवन टेलर को कैच दे बैठे।

Co-hosts USA go top of Group A after their incredible win against Pakistan in Dallas 📈



How it happened ➡️ https://t.co/nde8AfC8EXpic.twitter.com/40vkmfRQMM — ICC (@ICC) June 7, 2024

अमेरिका ने पावरप्ले में 44 रन बनाये। पटेल ने शाहीन शाह अफरीदी को चौथे ओवर में लगातार चौके जड़े। नसीम शाह ने पाकिस्तान को पहली सफलता दिलाई जब टेलर ने विकेट के पीछे मोहम्मद रिजवान को कैच थमाया । एंड्रिस गौस ने इसी ओवर में दो चौके लगाये। उन्होंने हारिस रऊफ को एक और चौका जड़ा। पटेल ने कवर में इफ्तिखार अहमद को दो चौके लगाये।

वहीं अफरीदी को मिड आफ में चौका और सिर के ऊपर से स्ट्रेट छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। दोनों के बीच 68 रन की साझेदारी को रऊफ ने तोड़ा और गौस को आउट किया। इसके बाद आमिर ने पटेल को पवेलियन भेजा । आरोन जोंस और नीतिश कुमार (14 गेंद में 14) ने मैच को सुपर ओवर में खिंचा।

"Clear eyes, full hearts, can’t lose!" 🇺🇸



The USA produced a monumental result at #T20WorldCup 2024 by beating Pakistan and here's how they did it ⬇️https://t.co/nJz7UfIfm0 — ICC (@ICC) June 7, 2024

अमेरिका को तीन गेंद में 12 रन चाहिये थे जब जोंस ने रऊफ की फुलटॉस गेंद पर छक्का लगाया। इससे पहले पाकिस्तान के उस्मान खान ने केंजिगे की गेंद पर खराब शॉट खेलकर विकेट गंवाया। फखर जमां ने अली खान की गेंद पर पैडल स्वीप खेलने के प्रयास में टेलर को आसान कैच दे दिया। पाकिस्तान का स्कोर तीन विकेट पर 26 रन था।

शादाब खान ने 25 गेंद में 46 और कप्तान बाबर आजम ने 43 गेंद में 44 रन बनाये। केंजिगे ने हालांकि शादाब और आजम खान को लगातार दो गेंदों पर आउट करके अमेरिका को मैच में लौटाया । आखिर में इफ्तिखार अहमद ने 14 गेंद में 18 और शाहीन शाह ने 16 गेंद में नाबाद 23 रन बनाकर पाकिस्तान को 150 रन के पार पहुंचाया।