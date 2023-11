PAK VS NZ: सेमीफाइनल में जाने से पहले न्यूजीलैंड ने खड़ा किया विराट स्कोर, अख्तर बोले, पहले बल्लेबाजी क्यों नहीं की

Highlights पाकिस्तान के खिलाफ रचिन रविंद्र ने शानदार तीसरा शतक लगाया पाकिस्तान को जीतने के लिए चाहिए 401 रन पाकिस्तान की ओर से शाहीन अफरीदी ने 10 ओवर में 90 रन दिए

PAK VS NZ: पाकिस्तान की विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए उम्मीद को तब बड़ा झटका लगा जब पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी न करते हुए गेंदबाजी चुनी। बाबर के इस फैसला का अब विरोध भी सामने आने लगा है।

I dont understand the Pak team management & the captain NZ With half their bowling injured, why won't you bat first on a wicket like this to do what they're doing to you now.