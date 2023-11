PAK VS NZ:पाकिस्तान के ओपनर फखर जमान ने 4 नवंबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ बल्लेबाजी करते हुए नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है। वह विश्व कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए हैं। फखर से पहले यह रिकॉर्ड सलीम मलिक के नाम था। मलिक ने 1987 के विश्व कप में श्रीलंका के खिलाफ 94 गेंदों में शतकीय पारी खेली थी। फखर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तूफानी पारी खेली।

Rain interrupts play in Bengaluru 🌧️@FakharZamanLive's fireworks has dominated the innings so far with Pakistan 160-1 in 21.3 overs 🏏#NZvPAK | #CWC23 | #DattKePakistanipic.twitter.com/GAft5HEAHO