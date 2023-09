Highlights पाकिस्तान बनाम भारत मैच बारिश के कारण रविवार को पूरा नहीं खेला जा सका खेल रोके जाने तक भारत का स्कोर 24.1 ओवर में 147/2 है अब यह मैच रिजर्व डे के दिन, 11 सितंबर को दोपहर तीन बजे से खेला जाएगा

Asia Cup 2023 Super Fours, 3rd Match: एशिया कप सुपर फोर का तीसरा मुकाबला पाकिस्तान बनाम भारत बारिश के कारण रविवार को पूरा नहीं खेला जा सका। अब यह मैच रिजर्व डे के दिन, 11 सितंबर को दोपहर तीन बजे से खेला जाएगा। सोमवार को भारतीय टीम 24.1 ओवर से आगे खेलेगी। खेल रोके जाने तक भारत का स्कोर 24.1 ओवर में 147/2 है। कल भारत पूरे 50 ओवर तक खेलेगी। यानि भारत को आरक्षित दिन के प्रावधान के साथ अपने 50 ओवर बल्लेबाजी करने का मौका मिलेगा।

सोमवार को खेले गए मुकाबले में भारतीय सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने आक्रामक बल्लेबाजी की। दोनों सलामी बल्लेबाजों ने अपने-अपने अर्धशतक पूरे किए और लगातार ओवरों में आउट होने से पहले 121 रनों की साझेदारी की। गिल ने जहां पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला अर्धशतक 37 गेंद में ठोका। तो वहीं शर्मा ने भी अर्धशतक के लिए केवल 42 गेंदें खेली। शादाब खान ने भारत को पहला झटका दिया। कप्तान रोहित शर्मा 16.4 ओवर में शादाब की गेंद पर लॉन्ग ऑफ में बाउंड्री मारने के चक्कर में फईम अशरफ को अपना कैच दे बैठ। उन्होंने 6 चौके और 4 छक्कों की मदद से 49 बॉल में 56 रन बनाए।

इसके बाद अगले ओवर में शाहीन अफरीदी की गेंद पर शुभमन गिल भी 58 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उन्होंने 52 गेंदों का सामना किया जिनमें उन्होंने 10 चौके लगाए। फिलहार अभी कोहली (8) और केएल राहुल (17) क्रीज पर संभलकर खेल रहे हैं। इस मैच में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। दोनों टीमों के बीच यह महामुकाबला कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जा रहा है।

UPDATE - Play has been called off due to persistent rains 🌧️



See you tomorrow (reserve day) at 3 PM IST!



Scorecard ▶️ https://t.co/kg7Sh2t5pM#TeamIndia | #AsiaCup2023 | #INDvPAKpic.twitter.com/7thgTaGgYf