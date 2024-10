PAK vs ENG, 3rd Test: साजिद खान और नोमान अली की खतरनाक जोड़ी?, इंग्लैंड की तोड़ दी कमर, 112 पर ढेर अंग्रेज बल्लेबाज, पाकिस्तान ने सीरीज पर 2-1 के किया कब्जा

Highlights PAK vs ENG, 3rd Test: दो टेस्ट मैच में 39 विकेट निकाल दिए। PAK vs ENG, 3rd Test: साजिद खान और नोमान अली की जोड़ी ने 20 विकेट लेकर हलचल मचा दी थी। PAK vs ENG, 3rd Test: तीसरे मैच में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हराकर सीरीज पर कब्जा किया।

PAK vs ENG, 3rd Test: साजिद खान और नोमान अली की खतरनाक जोड़ी ने इंग्लैंड का बुरा हाल कर दिया। इंग्लैंड ने सीरीज का पहला मैच जीतकर 1-0 की बढ़त ली थी। लेकिन दूसरे और तीसरे मैच में पाकिस्तान ने पलटवार किया और सीरीज पर 2-1 से कब्जा कर लिया। पहला मैच इंग्लैंड ने पारी और 47 रनों से जीता था। लेकिन दूसरे मैच में पाकिस्तान का पलटवार हुआ और 152 रन से जीत दर्ज की। तीसरे मैच में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हराकर सीरीज पर कब्जा किया। दूसरे मैच में साजिद खान और नोमान अली की जोड़ी ने 20 विकेट लेकर हलचल मचा दी थी।

PAK vs ENG, 3rd Test: इंग्लैंड बनाम पाक के लिए सबसे कम स्कोर-

अबू धाबी में 72, 2012

रावलपिंडी में 112, 2024*

130 ओवल में, 1954

लाहौर में 130, 1987

136 लीड्स में, 1987

Pakistan need just 36 runs to win the third Test as England get bowled out for 112.#WTC25 | #PAKvENG 📝: https://t.co/Zesm7xe7r1pic.twitter.com/wArgjpUkLg — ICC (@ICC) October 26, 2024

तीसरे मैच में भी अंग्रेज बल्लेबाज को घुटने पर ला दिया। तीसरे टेस्ट में साजिद खान और नोमान अली की जोड़ी ने 19 विकेट लेकर हलचल मचा दी। यह पहली बार है, जब पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों ने किसी टेस्ट मैच में एक भी गेंद नहीं फेंकी है। दो टेस्ट मैच में इन दोनों खिलाड़ी ने 39 विकेट निकाल दिए।

Pakistan are in the driving seat in Rawalpindi after an impressive fightback with the bat 👌#WTC25 | #PAKvENG: https://t.co/UMPZPsfuDCpic.twitter.com/xJ9MCgxrpD — ICC (@ICC) October 25, 2024

PAK vs ENG, 3rd Test: एक टेस्ट में सभी 20 विकेट पाकिस्तान के स्पिनरों ने लिए-

बनाम वेस्टइंडीज़, फ़ैसलाबाद, 1980

बनाम इंग्लैंड, लाहौर, 1987

बनाम इंग्लैंड, मुल्तान, 2024

बनाम इंग्लैंड, रावलपिंडी, 2024*

PAK vs ENG, 3rd Test: रावलपिंडी में सर्वश्रेष्ठ मैच आंकड़े

11/130 - मोहम्मद जाहिद बनाम न्यूजीलैंड, 1996

10/114 - हसन अली बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2021

10/197 - साजिद खान बनाम इंग्लैंड, 2024*।