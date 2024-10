PAK vs ENG, 3rd Test: 120 में से 73 विकेट स्पिनरों की झोली में?, पाकिस्तान में रिकॉर्ड, एक सीरीज में सबसे अधिक, देखें वीडियो

Highlights साजिद खान को प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया। 73 विकेट स्पिनर की झोली में गए। 3 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम किया।

PAK vs ENG, 3rd Test: तीसरे और अंतिम टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को मसल दिया और 3 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम किया। सौद शकील ने शानदार शतकीय पारी खेलकर पाकिस्तान को मझधार से निकाला और प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। साजिद खान को प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया। तीन टेस्ट में देखा जाए तो इंग्लैंड (तीन मैच और 60 विकेट) और पाकिस्तान (तीन मैच और 60 विकेट) विकेट की संख्या 120 हुई और इसमें 73 विकेट स्पिनर की झोली में गए। शकील ने धैर्य बनाए रखने का अच्छा नमूना पेश करते हुए 223 गेंद पर 134 रन की शानदार पारी खेली।

𝑀𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛 𝑎𝑢𝑟 𝑅𝑎𝑤𝑎𝑙𝑝𝑖𝑛𝑑𝑖 𝑚𝑒𝑖𝑛 ℎ𝑜𝑛 𝑔𝑒 𝑠ℎ𝑎𝑛𝑑𝑎𝑎𝑟 𝑚𝑢𝑞𝑎𝑏𝑙𝑎𝑦 🏏



Multan aur Rawalpindi mein hon ge shandaar muqablay

4️⃣ in a row!



Skipper Shan Masood was in a hurry to finish it off 💥#PAKvENG | #TestAtHomepic.twitter.com/2zOCMYJ5do— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) October 26, 2024

PAK vs ENG, 3rd Test: पाकिस्तान में एक सीरीज में स्पिनरों द्वारा सर्वाधिक विकेट-

73 - पाक बनाम इंग्लैंड, 2024/25

71 - पाक बनाम न्यूजीलैंड, 1969/70

68 - पाक बनाम इंग्लैंड, 2022/23

60 - पाक बनाम इंग्लैंड, 1987/88।

2️⃣0️⃣ wickets shared in Multan

1️⃣9️⃣ wickets combined in Rawalpindi



Noman Ali and Sajid Khan have had an unforgettable series! 👏#PAKvENG | #TestAtHomepic.twitter.com/VDCDW5oA9H — Pakistan Cricket (@TheRealPCB) October 26, 2024

All 1️⃣0️⃣ wickets in the second innings shared between Noman and Sajid 👏



England are all out for 1️⃣1️⃣2️⃣ as Pakistan are 3️⃣6️⃣ runs away from a series win 🏏#PAKvENG | #TestAtHomepic.twitter.com/dOxc6pbCNU— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) October 26, 2024

A mighty 6️⃣ to seal a memorable series triumph 👌



Pakistan beat England in just over two days in the series decider 👏#PAKvENG | #TestAtHomepic.twitter.com/8KIVaqVIXi — Pakistan Cricket (@TheRealPCB) October 26, 2024

Pakistan achieve their first Test series victory under the leadership of Shan Masood 👏#WTC25 | #PAKvENG 📝: https://t.co/87QqjAVXzJpic.twitter.com/h5beApSmrK— ICC (@ICC) October 26, 2024

यह केवल दूसरी बार है, जब पाकिस्तान ने 1995 में जिम्बाब्वे के खिलाफ अपनी जीत के बाद पहला टेस्ट हारने के बाद 3 मैचों की टेस्ट सीरीज जीती है। नवंबर 2015 के बाद इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान की यह पहली टेस्ट सीरीज़ जीत है। 4 टेस्ट सीरीज़ के बाद 2021 में पाकिस्तान के लिए पहली घरेलू सीरीज़ जीत हासिल की है। इंग्लैंड ने मुल्तान में खेले गए पहले टेस्ट मैच में पारी और 47 रन से जीत दर्ज की थी जबकि पाकिस्तान ने उसी स्थान पर खेले गए दूसरे मैच को 152 रन से जीता था।

Pakistan need just 36 runs to win the third Test as England get bowled out for 112.#WTC25 | #PAKvENG 📝: https://t.co/Zesm7xe7r1pic.twitter.com/wArgjpUkLg — ICC (@ICC) October 26, 2024