PAK vs ENG, 1st Test: टेस्ट क्रिकेट का 2553वां मैच?, 5 दिन, 1599 रन और 27 विकेट, मुल्तान में रिकॉर्ड ध्वस्त, देखें 10 बड़े कारनामे...

Highlights PAK vs ENG, 1st Test Day 5 LIVE score: जो रूट ने 375 गेंद पर 262 रन की पारी खेली। PAK vs ENG, 1st Test Day 5 LIVE score: चौथे विकेट के लिए 454 रन जोड़े। PAK vs ENG, 1st Test Day 5 LIVE score: टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान बेहाल और लगातार 6 मैच हार गया है।

PAK vs ENG, 1st Test Day 5 LIVE score: पाकिस्तान के मुल्तान में कई रिकॉर्ड बने और टूटे। 5 दिन में 1599 रन बने और 27 विकेट गिरे। टेस्ट इतिहास में यह पहली बार हुआ है। कोई टीम पहली पारी में 500 से अधिक का स्कोर बनाने के बाद पारी से हार गई है। टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान बेहाल और लगातार 6 मैच हार गया है। पिछले 9 मैच में 7वीं हार है। हैरी ब्रूक ने टेस्ट क्रिकेट का दूसरा सबसे तेज तिहरा शतक जड़ा। ब्रूक ने 322 गेंद पर 29 चौकों और तीन छक्कों की मदद से 317 रन बनाए। जो रूट ने 375 गेंद पर 262 रन की पारी खेली जिसमें 17 चौके शामिल हैं। चौथे विकेट के लिए 454 रन जोड़े।

PAK vs ENG, 1st Test Day 5 LIVE score: टेस्ट में एक पारी में टीम की हार का सर्वोच्च स्कोर-

556 - पाक बनाम इंग्लैंड, मुल्तान, 2024 (पारी और 47 रन)*

492 - आयरलैंड बनाम श्रीलंका, गाले, 2023 (पारी और 10 रन)

477 - इंग्लैंड बनाम भारत, चेन्नई, 2016 (पारी और 75 रन)

463 - वेस्टइंडीज बनाम भारत, कोलकाता, 2011 (पारी और 15 रन)

459 - भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका, सेंचुरियन, 2010 (पारी और 25 रन)।

PAK vs ENG, 1st Test Day 5 LIVE score: पहले बल्लेबाजी करते हुए हार में सबसे बड़ा स्कोर-

595/8d - BAN बनाम NZ, वेलिंगटन, 2017

586 - ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड, सिडनी, 1894

556 - ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत, एडिलेड, 2003

556 - पाक बनाम इंग्लैंड, मुल्तान, 2024*

553 - न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड, नॉटिंघम, 2022

PAK vs ENG, 1st Test Day 5 LIVE score: हार के कारण एक टेस्ट पारी में सर्वाधिक शतक-

3 -श्रीलंका बनाम ऑस्ट्रेलिया, कोलंबो, 1992

3 - पाकिस्तान बनाम इंग्लैंड, रावलपिंडी, 2022

3 - पाकिस्तान बनाम इंग्लैंड, मुल्तान, 2024*।

इंग्लैंड की तरफ से नया रिकॉर्ड है। पाकिस्तान ने पहली पारी में 556 रन बनाए थे। दूसरी पारी में 220 पर ढेर हो गए। टेस्ट क्रिकेट में केवल चौथा अवसर है, जबकि किसी टीम ने एक पारी में 800 से अधिक रन बनाए। वर्तमान सदी में ऐसा पहली बार हुआ। टेस्ट क्रिकेट का 2553वां मैच रिकॉर्ड बुक में हमेशा अपना विशेष स्थान बनाए रखेगा। हैरी ब्रूक को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया।

PAK vs ENG, 1st Test Day 5 LIVE score: पहली पारी में 500 से ज्यादा का स्कोर बनाने के बाद सबसे ज्यादा हार-

5 - पाकिस्तान*

3 - ऑस्ट्रेलिया

2 - इंग्लैंड

2 - न्यूजीलैंड

2 - बांग्लादेश।

फरवरी 1994 और 1997 के बीच न्यूजीलैंड के 12 टेस्ट मैचों के बाद से 11 मैचों में किसी टीम के लिए घर में जीत रहित सिलसिला (ZIM & BAN को छोड़कर) सबसे लंबा है। यह पाकिस्तान के लिए लगातार छठी टेस्ट हार भी है। पाकिस्तान द्वारा 150 ओवर (900 गेंदें) एक टेस्ट पारी में केवल एक मेडन ओवर डालने वाली टीम द्वारा फेंके गए सर्वाधिक ओवर हैं।

पिछला सर्वाधिक 709 गेंदें (88.5 आठ गेंद वाले ओवर) दक्षिण अफ्रीका ने 1939 में इंग्लैंड के खिलाफ डरबन में बनाया था, जहां कोई भी मेडन ओवर नहीं फेंका गया था। दोनों टीमों के 550 से अधिक का स्कोर बनाने के बावजूद यह टेस्ट परिणाम देने वाला दूसरा टेस्ट बन गया। दूसरा मैच इन दोनों टीमों के बीच 2022 का रावलपिंडी टेस्ट है।

एक टीम द्वारा दो 550 से अधिक के योग वाले अन्य सभी 15 टेस्ट मैच ड्रा पर समाप्त हुए। मुल्तान में तीन पारियों में 4.51 का रन रेट 2000 से अधिक गेंदों तक चलने वाले किसी भी टेस्ट मैच के लिए दूसरा सबसे बड़ा है। इन दोनों टीमों के बीच 2022 के रावलपिंडी टेस्ट में सबसे ज्यादा 4.54 है।

टेस्ट क्रिकेट में चौथा बड़ा स्कोर भी है। रिकार्ड श्रीलंका के नाम पर है जिसने 1997 में भारत के खिलाफ छह विकेट पर 952 रन बना कर अपनी पारी समाप्त घोषित की थी। श्रीलंका ने तब टेस्ट क्रिकेट में सर्वोच्च स्कोर के इंग्लैंड के रिकॉर्ड को तोड़ा था जिसने 1938 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी पारी सात विकेट पर 903 रन बनाकर समाप्त घोषित की थी।

इंग्लैंड ने इससे पहले 1930 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 849 रन बनाए थे। जो रूट ने 262 रन बनाकर अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी खेली। इस दौरान वह इंग्लैंड की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। उन्होंने एलिस्टेयर कुक को पीछे छोड़ा। वह टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में सचिन तेंदुलकर, रिकी पोंटिंग, जाक कैलिस और राहुल द्रविड़ के बाद पांचवें स्थान पर पहुंच गए हैं। हैरी ब्रूक ने 317 रन की बड़ी पारी खेली जो टेस्ट क्रिकेट में किसी एक पारी में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर की सूची में संयुक्त रूप से 20वें नंबर पर है।

वह टेस्ट क्रिकेट में तिहरा शतक बनाने वाले इंग्लैंड के छठे बल्लेबाज बन गए हैं। यह 1990 में ग्राहम गूच के भारत के खिलाफ लगाए गए तिहरे शतक के बाद पहला अवसर है जबकि इंग्लैंड के किसी बल्लेबाज ने यह उपलब्धि हासिल की। रूट और ब्रूक ने 454 रन जोड़े जो इंग्लैंड की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में चौथे विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी है।

सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड श्रीलंका के कुमार संगकारा और महेला जयवर्धने के नाम पर है जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2006 में 624 रन की साझेदारी की थी। पाकिस्तान के छह गेंदबाजों ने 100 से अधिक रन लुटाए। यह टेस्ट क्रिकेट में केवल दूसरा अवसर है जबकि छह गेंदबाजों ने एक पारी में 100 से अधिक रन दिए। पहले 2004 में जिंबॉब्वे के गेंदबाजों ने श्रीलंका के खिलाफ यह रिकॉर्ड बनाया था।