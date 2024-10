PAK vs ENG 1st Test, Day 3 Highlights: 3 दिन, 1048 रन और 13 विकेट, मुल्तान में रिकॉर्ड दर रिकॉर्ड, 5 शतक और 3 फिफ्टी, पाकिस्तान की धरती पर 4 टेस्ट शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी

Highlights PAK vs ENG 1st Test, Day 3 Highlights: 04 टेस्ट मैचों में शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज हैं। PAK vs ENG 1st Test, Day 3 Highlights: इंग्लैंड ने पहली पारी में 3 विकेट पर 492 रन बना लिए हैं। PAK vs ENG 1st Test, Day 3 Highlights: जैक क्रॉली और बेन डकेट द्वारा जोड़े गए 233 रन से बेहतर है।

PAK vs ENG 1st Test, Day 3 Highlights: पहले क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन बुधवार को इंग्लैंड ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। तीन दिन के खेल में 1048 रन बन चुके हैं और केवल 13 विकेट गिरे। इस दौरान पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी और इंग्लैंड के 2 खिलाड़ी ने शतक कूटे। दोनों टीम के 3 खिलाड़ी अर्धशतकीय पारी खेली। मुल्तान की सपाट विकेट पर मेजबान टीम के 556 रन पर आलआउट होने के बाद इंग्लैंड ने पहली पारी में 3 विकेट पर 492 रन बना लिए हैं। हैरी ब्रूक पाकिस्तान की धरती पर लगातार चार टेस्ट मैचों में शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज हैं।

He keeps on climbing 📈

PAK vs ENG 1st Test, Day 3 Highlights: पाकिस्तान के विरुद्ध लगातार सर्वाधिक टेस्ट शतक-

4 - ब्रायन लारा (2007-10)

4 - जैक्स कैलिस (2005-06)

4 - डेविड वार्नर (2016-19)

4 - केन विलियमसन (2018-22)

दस अन्य उदाहरण जहां पाकिस्तान में तीन टेस्ट मैचों में लगातार 3 शतक बनाए गए। जो रूट और हैरी ब्रुक के बीच 243 रन की साझेदारी पाकिस्तान की धरती पर किसी भी विकेट के लिए इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ी साझेदारी है, जो 2022 में रावलपिंडी में पहले विकेट के लिए जैक क्रॉली और बेन डकेट द्वारा जोड़े गए 233 रन से बेहतर है।

A very dominant day 🏏💥



396 runs in the day 👏

Just two wickets 💪



Match Centre:



🇵🇰 #PAKvENG 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 | #EnglandCricket

PAK vs ENG 1st Test, Day 3 Highlights: पाकिस्तान में एक दिन के खेल में किसी टीम द्वारा सर्वाधिक रन-

506 - इंग्लैंड बनाम पाक, रावलपिंडी 2022 (पहला दिन)

406 - श्रीलंका बनाम पाक, कराची, 2009 (पहला दिन)

396 - इंग्लैंड बनाम पाक, मुल्तान, 2024 (दिन 3)**

379 - पाक बनाम भारत, फैसलाबाद, 2006

375 - ऑस्ट्रेलिया बनाम पाक, पेशावर, 1999।

यह पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड के लिए चौथे विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी है, जिसने 2006 में लॉर्ड्स में एलिस्टेयर कुक और पॉल कॉलिंगवुड द्वारा जोड़े गए 233 रनों को पीछे छोड़ दिया। जो रूट बुधवार को यहां पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट के तीसरे दिन 71 रन बनाते ही एलिस्टेयर कुक का रिकॉर्ड तोड़कर क्रिकेट के सबसे लंबे प्रारूप में इंग्लैंड के सबसे ज्यादा रन जुटाने वाले खिलाड़ी बन गये।

Becomes England's all-time leading Test run scorer ✅



Bats the day to end 176* ✅



Joe Root things.

रूट 71 रन पर पहुंचते ही संन्यास ले चुके कुक के 12,472 रन को पछाड़ दिया। इस तरह 33 साल के रूट टेस्ट क्रिकेट में सर्वकालिक सर्वाधिक रन जुटाने वाले क्रिकेटरों की सूची में भारतीय स्टार सचिन तेंदुलकर (15,921), ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग (13,378), दक्षिण अफ्रीका के जाक कैलिस (13,289) और भारत के राहुल द्रविड़ (13,288) के बाद पांचवें स्थान पर बने हुए हैं।

England's leading Test run-scorer and into the top five of all time ✨



Joe Root hangs his portrait among the greatest 🐐

रूट से ऊपर सभी चारों खिलाड़ी संन्यास ले चुके हैं। इंग्लैंड पहली पारी में अभी भी पाकिस्तान से 64 रन पीछे है। तीसरे दिन इंग्लैंड का दबदबा रहा। इंग्लैंड ने तेज और स्पिन दोनों गेंदबाजों के खिलाफ अपने 'बैजबॉल' अंदाज में खेलना जारी रखा। पाकिस्तान के रहस्यमयी लेग स्पिनर अबरार अहमद भी कारगर साबित नहीं हुए जो 35 ओवर में 174 रन दे चुके हैं।

जो रूट के 35वें शतक और हैरी ब्रुक के नाबाद सैकड़े से इंग्लैंड ने बुधवार को यहां पाकिस्तान के खिलाफ पहले क्रिकेट टेस्ट के तसरे दिन स्टंप तक तीन विकेट गंवाकर 492 रन बना लिये। रूट इस दौरान एलिस्टेयर कुक को पछाड़कर इंग्लैंड के लिए टेस्ट में सबसे ज्यादा रन जुटाने वाले खिलाड़ी बन गये। वह 176 रन बनाकर खेल रहे हैं।

यॉर्कशर के साथी हैरी ब्रुक 173 गेंद में नाबाद 141 रन बना चुके हैं। ये दोनों अभी तक 24 बाउंड्री जड़कर नाबाद 243 रन की साझेदारी कर चुके हैं और दोनों ने पाकिस्तान के गेंदबाजों को काफी परेशान किया। इंग्लैंड की टीम अपनी ‘बैजबॉल’ आक्रामक बल्लेबाजी की बदौलत साढ़े तीन सत्र तक बल्लेबाजी करते हुए अब पाकिस्तान से 64 रन से पिछड़ रही है।

HUNDRED NUMBER 35 FOR JOE ROOT. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



The Greatest batter from England continues to roar, The Mr Consistent, unbelievable peak in Tests by Root & dominating the format across the World. 🌟

घरेलू टीम ने साढ़े पांच सत्र में 556 रन बनाये थे। रूट ने 32 रन से खेलते हुए तेज गर्मी में पूरे दिन बल्लेबाजी की। उन्होंने बेन डकेट (84 रन) और जाक क्राउले (78 रन) के साथ दो और शतकीय साझेदारी निभाईं। पहले दो सत्र में डकेट और क्राउले के विकेट गिरे। पाकिस्तान के नसीम शाह (87 रन देकर एक विकेट) और शाहीन शाह अफरीदी (88 रन देकर एक विकेट) ज्यादा प्रभावी नहीं रहे। उन्हें पुरानी गेंद से कोई रिवर्स स्विंग नहीं मिली। लेग स्पिनर अबरार अहमद को भी कोई टर्न नहीं मिल सका और उन्होंने अपने 35 ओवर में 174 रन दिये लेकिन कोई विकेट नहीं चटका सके।