Highlights Bangladesh Won by 6 Wickets: पाकिस्तान दूसरे टेस्ट में बांग्लादेश से 6 विकेट की हारा PAK vs BAN Video Highlights Day 5: पूर्व टेस्ट कप्तान जावेद मियांदाद ने कहा, ‘‘यह पीड़ादायक है" PAK vs BAN: पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में मिली करारी हार, बांग्लादेश ने पाकिस्तान को उसी के घर में हराया

PAK vs BAN Video Highlights Day 5: पाकिस्तानक्रिकेट मंगलवार को दूसरे टेस्ट में बांग्लादेश के खिलाफ छह विकेट की हार के साथ अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया और पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों ने 0-2 से श्रृंखला गंवाने को ‘पीड़ादायक’ करार दिया। यह पाकिस्तान की घरेलू मैदान पर पिछले 10 टेस्ट मैच में छठी हार है और यह पहली बार है जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान को टेस्ट और श्रृंखला में हराया। पूर्व टेस्ट कप्तान जावेद मियांदाद ने कहा, ‘‘यह पीड़ादायक है कि हमारा क्रिकेट इस स्तर पर आ गया है।

बांग्लादेश को उनके अनुशासित प्रदर्शन के लिए श्रेय दिया जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से इस श्रृंखला में हमारी बल्लेबाजी ढह गई है, वह एक बुरा संकेत है।’’ दूसरे टेस्ट की एकादश ने पाकिस्तान ने तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी को बाहर कर दिया जबकि नसीम शाह को आराम दिया गया जिसके बाद बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने दूसरी पारी में दबदबा बनाया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश का पहली पारी में स्कोर छह विकेट पर 26 रन कर दिया था लेकिन शतकवीर लिटन दास और मेहदी हसन मिराज ने शानदार साझेदारी करके अपनी टीम को उबारा। मियांदाद का मानना ​​है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) में कलह के कारण खिलाड़ियों का आत्मविश्वास कम हो गया है। उन्होंने कहा, ‘‘मैं सिर्फ खिलाड़ियों को दोष नहीं दूंगा क्योंकि पिछले डेढ़ साल में बोर्ड (पीसीबी) में जो कुछ भी हुआ है और कप्तानी तथा प्रबंधन में बदलाव ने टीम को प्रभावित किया है।’’

पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक ने कहा कि तीन श्रृंखला हारना और नौ टेस्ट मैचों में घरेलू मैदान पर जीत दर्ज नहीं कर पाना चिंताजनक रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा, ‘‘घरेलू श्रृंखला को हमेशा से ही सर्वश्रेष्ठ टीमों को हराने का हमारा सबसे अच्छा मौका माना जाता था। लेकिन ऐसा होने के लिए बल्लेबाजों को रन बनाने की जरूरत है।’’ दिग्गज बल्लेबाज यूनिस खान ने कहा कि जब कोई टीम मानसिक रूप से हार के सिलसिले में प्रवेश करती है तो वापसी करना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा, ‘‘हमारे बल्लेबाजों ने अतीत में रन बनाए हैं लेकिन अभी मुझे लगता है कि उन्हें इस संकट से उबरने के लिए मानसिक रूप से मजबूत होने की जरूरत है।’’

इस हार के साथ पाकिस्तान के विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के करीब पहुंचने की संभावना भी लगभग खत्म हो गई है। कप्तान शान मसूद के रन नहीं बनाने से कप्तान के रूप में उनका बुरा प्रदर्शन और खराब हो गया है क्योंकि अब वे स्वदेश में सभी पांच टेस्ट हार चुके हैं और उन्हें सीनियर बल्लेबाज बाबर आजम की खराब फॉर्म ने उनकी परेशानियां बढ़ाई हैं। हालांकि खबर यह है कि टेस्ट कोच जेसन गिलेस्पी और सीमित ओवरों के कोच गैरी कर्स्टन ने पीसीबी और चयनकर्ताओं को सलाह दी है कि वे घबराएं नहीं क्योंकि इससे खिलाड़ियों का आत्मविश्वास और कम होगा। इस बीच गिलेस्पी और हाई परफोर्मेंस कोच टिम नीलसन छोटे ब्रेक के लिए ऑस्ट्रेलिया वापस लौट जाएंगे।