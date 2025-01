Paarl Royals vs Durban Super Giants 2025: 8 मैच, 7 जीत, 1 हार और 28 अंक?, अंक तालिका में नंबर-1 पार्ल रॉयल्स, प्लेऑफ में धांसू एंट्री, डरबन सुपर जाइंट्स को 6 विकेट से मात

Highlights Paarl Royals vs Durban Super Giants 2025: डरबन सुपर जाइंट्स ने 20 ओवर में 7 विकेट पर मात्र 143 रन बना सके। Paarl Royals vs Durban Super Giants 2025: पार्ल रॉयल्स 19.5 ओवर में 4 विकेट पर 147 रन बनाकर बाजी मार ली। Paarl Royals vs Durban Super Giants 2025: पार्ल रॉयल्स और डरबन सुपर जाइंट्स के बीच 23वां मैच खेला गया।

Paarl Royals vs Durban Super Giants 2025: संक्षिप्त स्कोर बोर्ड:

डरबन सुपर जायंट्स 20 ओवर में 143/7 (मार्कस स्टोइनिस 55*, केन विलियमसन 45, ब्योर्न फोर्टुइन 2-20, क्वेना मफाका 2-22)

19.5 ओवर में पार्ल रॉयल्स 147/4 से जीत (रुबिन हरमन 59*, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस 43, प्रेनेलन सुब्रेयन 1-26)

6 विकेट से जीत हासिल किया।

बोलैंड पार्क में भीड़ को घरेलू मैदान पर एक और जीत का जश्न मनाने का मौका मिला। रॉयल्स ने तालिका में शीर्ष पर अपनी बढ़त बना ली है। डरबन सुपर जाइंट्स को सीज़न की छठी हार है और टीम प्लेऑफ से बाहर हो गई है। प्लेऑफ़ में जगह बनाने की उनकी धुंधली उम्मीदें ख़त्म हो गईं।

पार्ल रॉयल्स ने एसए20 लीग में डरबन्स सुपर जाइंट्स (डीएसजी) को छह विकेट से हराकर घरेलू मैदान पर सभी पांच मैच जीतने का नया रिकॉर्ड बनाया। यह पहली बार है जब प्रतियोगिता के लीग चरण में कोई टीम घरेलू मैदान पर अजेय रही है। डीएसजी की टीम प्रतियोगिता से बाहर हो गई है क्योंकि पिछले सत्र की उप विजेता टीम अब प्ले ऑफ के लिए क्वालीफाई नहीं कर सकती।

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरे सुपर जाइंट्स ने 33 रन तक तीन विकेट गंवा दिए थे लेकिन मार्कस स्टोइनिस (नाबाद 55) के नाबाद अर्धशतक और केन विलियमसन (45) के साथ उनकी 53 रन की साझेदारी की बदौलत टीम सात विकेट पर 143 रन बनाने में सफल रही। रॉयल्स की ओर से ब्योर्न फोरटुइन ने 20 जबकि क्वेन मफाका ने 22 रन देकर दो-दो विकेट चटकाए।

रॉयल्स ने इसके जवाब में रुबिन हरमन की 59 रन की पारी और हुआन ड्रे-प्रिटोरियस (43) के साथ उनकी दूसरे विकेट की 91 रन की साझेदारी से 19.5 ओवर में चार विकेट पर 147 रन बनाकर जीत दर्ज की। इस जीत से रॉयल्स की टीम आठ मैच में सात जीत से 28 अंक के साथ अंक तालिका के शीर्ष पर बरकरार है। डीएसजी की टीम नौ मैच में सिर्फ एक जीत से आठ अंक के साथ अंतिम पायदान पर है।