ODI World Cup: भाग्य ने दिया साथ और अंतिम बार विश्व कप महाकुंभ में शामिल!, 115 मैच और 155 विकेट, 2011 विश्व कप में विराट के साथ कर चुके हैं कारनामा

Highlights इंदौर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे मैच में 3 विकेट लिए थे। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने गुरुवार को इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल में समाप्त हुई सीरीज के दो मैचों में चार विकेट लिए थे।

ODI World Cup CWC 2023: आखिरकार भाग्य ने इस खिलाड़ी का साथ दिया और अंतिम बार विश्व कप महाकुंभ में शामिल हो गया। 115 मैच में रिकॉर्ड 155 विकेट अपने नाम कर चुका है। 2011 के बाद 2023 विश्व कप में कारनामा करेगा। विराट कोहली और ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन 2011 की भारतीय टीम से 2023 विश्व कप खेलने वाले दो खिलाड़ी हैं।

Virat Kohli and Ravi Ashwin are the only two players from the 2011 Indian squad playing the 2023 World Cup. pic.twitter.com/zK9sD46pTj — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) September 28, 2023

जैसा कि अपेक्षित था। अनुभवी ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एकदिवसीय सीरीज के लिए चुने जाने से पहले 2017 के बाद से केवल दो एकदिवसीय मैच खेले हैं। गुरुवार को टीम इंडिया टीम में अक्षर पटेल की जगह ली। अश्विन ने मोहाली में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में 1 विकेट और इंदौर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे मैच में 3 विकेट लिए थे।

My Playing 11 for the first match in the World Cup vs Australia:



Rohit, Gill, Kohli, Iyer, Rahul, Hardik, Jadeja, Ashwin, Kuldeep, Bumrah, Siraj.



What are your thoughts & 11? pic.twitter.com/JNUdwHEJKz — Johns. (@CricCrazyJohns) September 28, 2023

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने गुरुवार को इसकी घोषणा की। अक्षर के ‘क्वाड्रिसेप्स’ में चोट लग गई थी और उनके जल्द ठीक होने की उम्मीद नहीं है। इस कारण अजित अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति को 37 वर्षीय अश्विन को टीम में शामिल करना पड़ा। अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल में समाप्त हुई सीरीज के दो मैचों में चार विकेट लिए थे।

🚨 BREAKING: India make late change to #CWC23 squad with all-rounder set to miss out due to injury!



Details 👇https://t.co/oa6htByQmz — ICC (@ICC) September 28, 2023

आईसीसी ने यहां जारी बयान में कहा,‘‘अक्षर पटेल एशिया कप के सुपर चार में बांग्लादेश के खिलाफ मैच के दौरान चोटिल हो गए थे और वह बाएं क्वाड्रिसेप्स में लगी चोट से विश्व कप के लिए सही समय पर उबरने में नाकाम रहे। इस कारण यह स्पिनर एशिया कप के फाइनल में भी नहीं खेल पाया था।’’

विज्ञप्ति में कहा गया है,‘‘उनकी जगह अनुभवी स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को टीम में लिया गया है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल में समाप्त हुई श्रृंखला में वनडे क्रिकेट में प्रभावशाली से वापसी की थी तथा दो मैचों में चार विकेट लिए थे।’’

अक्षर पटेल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ राजकोट में खेले गए तीसरे वनडे के लिए फिट नहीं हो पाए थे जिसके कारण उनका विश्व कप की टीम से बाहर होना तय हो गया था। अश्विन भारतीय टीम के साथ गुवाहाटी गए हैं जहां वह 30 सितंबर को इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला अभ्यास मैच खेलेगी।

भारत की विश्व कप टीम: रोहित शर्मा (कप्तान), हार्दिक पंड्या (उप-कप्तान), शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, रविचंद्रन अश्विन इशान किशन, सूर्यकुमार यादव।