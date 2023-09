ODI World Cup 2023 World Cup squad: ये हैं 15 भारतीय टीम के धुरंधर, यहां जानें इनके बारे में, हजारों रन और कई शतक, 1983 और 2011 इतिहास को दोहराएंगे!

Highlights करिश्माई कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की अगुआई में खिताब जीता था। रोहित शर्मा के नाम पर लगभग 10 हजार रन दर्ज हैं। एकदिवसीय प्रारूप में संभवत: यह उनकी आखिरी वैश्विक प्रतियोगिता है।

ODI World Cup 2023 World Cup squad: एकदिवसीय विश्व कप में मेजबान के रूप में उतर रहा भारत 2011 के जादुई प्रदर्शन को दोहराने का प्रयास करेगा जब उसने करिश्माई कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की अगुआई में खिताब जीता था। अजित अगरकर की अगुआई में चयनकर्ताओं ने टीम में किसी हैरान करने वाले नाम को जगह नहीं दी और मुख्य रूप से संतुलित टीम का चयन किया गया।

