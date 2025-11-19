30 नवंबर से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज, हार्दिक पंड्या और जसप्रीत बुमराह आउट?, टी20 विश्व कप को देखते BCCI फैसला

तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को भी तीन मैच की एकदिवसीय श्रृंखला से आराम दिए जाने की संभावना है क्योंकि इसका टी20 विश्व कप की तैयारी में कोई खास महत्व नहीं है।

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 19, 2025 19:05 IST2025-11-19T19:03:23+5:302025-11-19T19:05:05+5:30

ODI series against South Africa from November 30 Hardik Pandya Jasprit Bumrah out BCCI decision keeping mind T20 World Cup | 30 नवंबर से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज, हार्दिक पंड्या और जसप्रीत बुमराह आउट?, टी20 विश्व कप को देखते BCCI फैसला

file photo

Highlightsहार्दिक को सितंबर में दुबई में एशिया कप टी20 के दौरान जांघ में चोट लगी थी।पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में भी नहीं खेल पाए थे। हार्दिक इस समय अपनी जांघ की चोट से उबर रहे हैं।

गुवाहाटीः अगले साल होने वाले टी20 विश्व कप को देखते हुए जांघ की चोट से उबर रहे ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या के 30 नवंबर से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला में खेलने की संभावना नहीं है और उम्मीद है कि वह फिलहाल केवल सबसे छोटे प्रारूप (टी20) पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे। मुख्य तेज गेंदबाजों के काम के बोझ के प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को भी तीन मैच की एकदिवसीय श्रृंखला से आराम दिए जाने की संभावना है क्योंकि इसका टी20 विश्व कप की तैयारी में कोई खास महत्व नहीं है।

हार्दिक को सितंबर में दुबई में एशिया कप टी20 के दौरान जांघ में चोट लगी थी और वह पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में भी नहीं खेल पाए थे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के एक सूत्र ने नाम नहीं छापने की शर्त पर पीटीआई को बताया, ‘‘हार्दिक इस समय अपनी जांघ की चोट से उबर रहे हैं।

वह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपनी आरटीपी (खेल में वापसी) ट्रेनिंग कर रहे हैं। फिलहाल जांघ की चोट से वापसी के बाद उन्हें धीरे-धीरे अपना कार्यभार बढ़ाने की जरूरत है और सीधे 50 ओवर के मैच खेलना जोखिम भरा होगा। टी20 विश्व कप तक बीसीसीआई की मेडिकल टीम और हार्दिक टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।’’

माना जा रहा है कि हार्दिक पहले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बड़ौदा के लिए अपनी मैच फिटनेस साबित करेंगे और उसके बाद मुंबई इंडियन्स का यह कप्तान दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला खेलेगा।

न्यूजीलैंड के खिलाफ भी तीन एकदिवसीय मैच होने हैं लेकिन टी20 विश्व कप तक 50 ओवर के क्रिकेट का महत्व सीमित है। अगले आईपीएल के बाद सीनियर खिलाड़ियों का ध्यान 2027 के एकदिवसीय विश्व कप चक्र पर केंद्रित होगा।

Open in app
टॅग्स :Team IndiaHardik PandyaJasprit BumrahSouth Africa Cricket TeamBCCIT20ICC T20 World Cupटीम इंडियाहार्दिक पंड्याजसप्रीत बुमराहदक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीमबीसीसीआईटी20आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप