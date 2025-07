NZ vs SA HIGHLIGHTS, Tri-nation T20 series: टिम रॉबिन्सन धमाका, 57 गेंद, 75 रन, 6 चौके और 3 छक्के, न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 21 रन से जीता

Highlights NZ vs SA HIGHLIGHTS, Tri-nation T20 series: टिम रॉबिन्सन (नाबाद 75) बल्ले से न्यूज़ीलैंड के सबसे बड़े हीरो रहे। NZ vs SA HIGHLIGHTS, Tri-nation T20 series: दक्षिण अफ्रीका की टीम 152 रन पर ढेर हो गई। NZ vs SA HIGHLIGHTS, Tri-nation T20 series: न्यूज़ीलैंड ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 173 रन बनाए।

NZ vs SA HIGHLIGHTS, Tri-nation T20 series: न्यूजीलैंड 21 रन से मैच जीत लिया है। न्यूज़ीलैंड के लिए एक बहुत ही शानदार जीत। न्यूज़ीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 173 रन बनाए। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 152 रन पर ढेर हो गई। टिम रॉबिन्सन को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया है। 57 गेंद में 75 रन की पारी खेली। इस दौरान 6 चौके और 3 छक्के मारे। टिम रॉबिन्सन और बेवॉन जैकब्स ने छठे विकेट के लिए नाबाद 103 रनों की साझेदारी की। पहली पारी में 5 विकेट पर 70 रन बनाने के बावजूद न्यूज़ीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हरारे में त्रिकोणीय सीरीज के दूसरे टी20 मैच में 21 रनों से हराकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। टिम रॉबिन्सन (नाबाद 75) बल्ले से न्यूज़ीलैंड के सबसे बड़े हीरो रहे, लेकिन गेंदबाज़ों के संयुक्त प्रयास ने उन्हें जीत दिला दी।

इस हार के साथ दक्षिण अफ्रीका के नाम अब सीरीज में एक जीत और एक हार है और वह अपना अगला मैच जीतने के लिए बेताब होगा। इससे पहले, प्रोटियाज़ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी करने का फैसला किया। न्यूज़ीलैंड ने तेज़ शुरुआत की और सिर्फ़ दो ओवर में 22 रन जोड़ दिए। लेकिन पहले टिम सीफ़र्ट (22) लुंगी एनगिडी की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे।

फिर डेवोन कॉनवे (9) क्वेना मफाका की गेंद पर आउट हो गए, जिससे सिर्फ़ चार ओवर बाद ही कीवी टीम की लय टूट गई। इसके बाद डेरिल मिशेल और टिम रॉबिन्सन ने कीवी टीम को उम्मीद जगाई, जिन्होंने तेज़ी से रन बनाकर स्कोर को 50 के पार पहुँचाया। गेराल्ड कोएत्ज़ी ने डेरिल मिशेल (5) को डीप मिड-विकेट पर कैच कराकर दक्षिण अफ्रीका को एक और विकेट दिलाया।

इसके बाद मिशेल हे (2) को पदार्पण कर रहे सेनुरन मुथुसामी ने आउट किया, जिसके बाद मफाका ने जेम्स नीशम (0) का विकेट लिया और कीवी टीम ने 10 ओवर के अंदर ही पाँच विकेट गँवा दिए। इस बीच, टिम रॉबिन्सन ने अकेले संघर्ष जारी रखा और अपना पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक जड़कर न्यूज़ीलैंड को मैच में बनाए रखा।