HighlightsNZ vs AUS highlights, 3rd T20I: मार्श ने 52 गेंद में 8 चौके और 7 छक्के की मदद से 103 रन बनाए।NZ vs AUS highlights, 3rd T20I: मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच और सीरीज दिया गया।NZ vs AUS highlights, 3rd T20I: ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने कमाल की पारी खेली।
NZ vs AUS highlights, 3rd T20I: कमाल हो गया और लगातार 9वीं बार चैपल-हैडली ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया टीम के पास ही रहेगी और कप्तान मार्श ने सर रिचर्ड हैडली से ट्रॉफी ग्रहण की। तीसरे टी20 मैच में न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 9 विकेट पर 156 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 18 ओवर में 7 विकेट पर 160 रन बनाकर बाजी मार ली। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने कमाल की पारी खेली। मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच और सीरीज दिया गया। मार्श ने 52 गेंद में 8 चौके और 7 छक्के की मदद से 103 रन बनाए।
टी20I में लक्ष्य का पीछा करते हुए शतक लगाने वाले कप्तान-
122ः बाबर आज़म बनाम दक्षिण अफ्रीका, सेंचुरियन, 2021
110ः बाबर आज़म बनाम इंग्लैंड, कराची, 2022
103ः मिशेल मार्श बनाम न्यूज़ीलैंड, माउंट माउंगानुई, 2025।
ऑस्ट्रेलिया ने पहला मैच 6 विकेट से जीता था और दूसरा बारिश के कारण रद्द हो गया था। मार्श 103 और बाकी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज़ (जिनमें से 8 बल्लेबाज़ी के लिए उतरे) 49 रन बनाए। न्यूज़ीलैंड एक समय 170 से ज़्यादा का स्कोर बनाने के लिए पूरी तरह तैयार दिख रहा था, लेकिन स्लॉग ओवरों में वह अपनी लय खो बैठा और बुरी तरह लड़खड़ा गया। 13 गेंदों में चार विकेट गिरे।
मार्श, ग्लेन मैक्सवेल (तीन बार) और टिम डेविड के बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए लक्ष्य का पीछा करते हुए टी20I शतक लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज़ भी हैं। अब उनके नाम ऑस्ट्रेलिया बनाम न्यूज़ीलैंड का सर्वोच्च टी20I स्कोर है, जिसने रिकी पोंटिंग के 98* (ऑकलैंड, 2005) को पीछे छोड़ दिया है, जो उन्होंने पहले पुरुष टी20I में बनाए थे।
टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में ऑस्ट्रेलिया के लिए 100 से ज़्यादा छक्के-
148 - ग्लेन मैक्सवेल
125 - एरॉन फिंच
122 - डेविड वार्नर
101 - मिशेल मार्श
ऑस्ट्रेलियाई कप्तानों के टी20 अंतरराष्ट्रीय शतक-
172 - एरॉन फिंच बनाम ज़िम्बाब्वे, हरारे, 2018ट
124* - शेन वॉटसन बनाम भारत, सिडनी, 2016
103* - मिशेल मार्श बनाम न्यूज़ीलैंड, माउंट माउंगानुई, 2025।
टी20 विश्व कप 2024 के बाद टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में ऑस्ट्रेलिया-
19 मैच
16 जीत
2 हार
1 NR।
मिचेल मार्श (नाबाद 103 रन) के पहले टी20 शतक की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने शनिवार को यहां न्यूजीलैंड को तीन विकेट से हराकर चैपल हैडली श्रृंखला 2-0 से अपने नाम की। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने 50 गेंद में शतक जड़ दिया था। उन्होंने अपनी 73वीं पारी में आठ चौके और सात छक्के की मदद से 52 गेंद में 103 रन बनाए।
ऑस्ट्रेलियाई टीम ने बीच के ओवरों में जल्दी जल्दी कई विकेट गंवा दिए लेकिन मिचेल मार्श एक छोर पर डटे रहे जिससे टीम ने दो ओवर रहते सात विकेट पर 160 रन बनाकर न्यूजीलैंड के नौ विकेट पर 156 रन के स्कोर को पार कर लिया। उनके अलावा केवल दो अन्य बल्लेबाज ही दोहरे अंक तक पहुंच सके।
मिचेल मार्श ने बुधवार को श्रृंखला के पहले मैच में 43 गेंद में 85 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया की छह विकेट की जीत में भी अहम भूमिका निभाई थी। शुक्रवार को दूसरा मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। इससे पहले न्यूजीलैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया के मजबूत तेज गेंदबाजी आक्रमण के सामने नौ विकेट पर 156 रन ही बना सकी जिसमें सलामी बल्लेबाज टिम सिफर्ट 35 गेंद में 48 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे।
बारिश के कारण टॉस 15 मिनट देर से हुआ। गेंद बहुत उछाल ले रही थी जिससे न्यूजीलैंड के बल्लेबाज साझेदारियां बनाने में नाकाम रही। सिफर्ट के अलावा कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने 26 और जिम्मी नीशाम ने 25 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के लिए जोश हेजलवुड ने 26 रन देकर और जेवियर बार्टलेट ने 25 रन देकर दो दो विकेट झटके जबकि सीन एबोट ने 25 रन देकर तीन विकेट चटकाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया ने छह ओवर में एक विकेट गंवाकर 62 रन बना लिए थे।
मिचेल मार्श ने ईश सोढ़ी पर लगातार छक्के जड़कर 21 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उन्होंने बुधवार को भी लगातार छक्के लगाकर अपना अर्धशतक बनाया था। न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलियाई पारी के मध्य ओवरों में विकेट चटकाकर दबाव बनाया जिसमें नीशाम ने छह रन देकर चार विकेट हासिल किए। पर मिचेल मार्श टीम को जीत तक ले गए।